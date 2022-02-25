https://arabic.sputniknews.com/20220225/سفارة-سيئول-في-أوكرانيا-لرعاياها-استعدوا-لاحتمال-مزيد-من-الفوضى-في-كييف-1059136911.html
سفارة سيئول في أوكرانيا لرعاياها: استعدوا لاحتمال مزيد من الفوضى في كييف
سفارة سيئول في أوكرانيا لرعاياها: استعدوا لاحتمال مزيد من الفوضى في كييف
ناشدت السفارة الكورية الجنوبية في أوكرانيا رعاياها ضرورة الاستعداد لحدوث مزيد من الفوضى في العاصمة كييف. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:09+0000
2022-02-25T09:09+0000
2022-02-25T09:10+0000
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وحسب بيان نشرته السفارة الكورية الجنوبية في كييف، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت رعاياها في اوكرانيا بالاستعداد لحالات الطوارئ.وقالت: "هناك احتمال متزايد لحدوث أوضاع فوضية مختلفة في كييف والمدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك قطع الكهرباء وشبكات الاتصالات، والحرق العمد والانفجارات، التي قد يكون من الصعب تحديد الجهات الفاعلة".يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية حذرت رعاياها في أوكرانيا من الاستمرار في ظل التصعيد الدائر هناك، لكن السفارة قالت إن 64 مواطنا كوريا بقوا في البلاد حتى يوم الخميس منهم 28 يرغبون في البقاء هناك، وفقا لوزارة الخارجية.وستواصل السفارة الكورية العمل مع عدد صغير من الموظفين، بما في ذلك السفير، في الوقت الحالي لضمان سلامة الأشخاص المتبقين في أوكرانيا، وفقًا لمسؤولي سيئول.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سيئول
سفارة سيئول في أوكرانيا لرعاياها: استعدوا لاحتمال مزيد من الفوضى في كييف
09:09 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
ناشدت السفارة الكورية الجنوبية في أوكرانيا رعاياها ضرورة الاستعداد لحدوث مزيد من الفوضى في العاصمة كييف.
وحسب بيان نشرته السفارة الكورية الجنوبية
في كييف، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت رعاياها في اوكرانيا بالاستعداد لحالات الطوارئ.
وقالت: "هناك احتمال متزايد لحدوث أوضاع فوضية مختلفة في كييف والمدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك قطع الكهرباء وشبكات الاتصالات، والحرق العمد والانفجارات، التي قد يكون من الصعب تحديد الجهات الفاعلة
".
وقالت السفارة إن موظفيها قدموا لهم حقائب النجاة في حالات الطوارئ ويقومون بفحص سلامتهم بانتظام.
يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية حذرت رعاياها في أوكرانيا من الاستمرار في ظل التصعيد الدائر
هناك، لكن السفارة قالت إن 64 مواطنا كوريا بقوا في البلاد حتى يوم الخميس منهم 28 يرغبون في البقاء هناك، وفقا لوزارة الخارجية.
وحسب وكالة يونهاب الكورية قالت الوزارة في وقت سابق إنها ستجلي الموظفين غير الضروريين من كييف بحلول يوم الجمعة، إلى جانب المدنيين الآخرين عبر الطرق البرية، حيث شنت القوات الروسية غارات جوية على مدن وقواعد عسكرية في عدة أجزاء من أوكرانيا في اليوم السابق.
وستواصل السفارة الكورية العمل مع عدد صغير من الموظفين، بما في ذلك السفير، في الوقت الحالي لضمان سلامة الأشخاص المتبقين في أوكرانيا، وفقًا لمسؤولي سيئول.