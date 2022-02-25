سفير إسرائيل في كييف يكشف الطريق الوحيد للهروب من أوكرانيا
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
كشف نائب السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، يوآف بيستريتسكي، اليوم الجمعة، عن الطريق الوحيد لهروب الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا من الحرب، والعودة إلى بلادهم.
نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن يوآف بيستريتسكي، أن هناك تجارب ومحاولات مختلفة لهروب أو فرار العديد من الإسرائيليين واليهود من أوكرانيا الذين يحاولون الهروب والابتعاد عن مناطق القتال، وبأن السفارة الإسرائيلية في كييف تحاول مساعدتهم قدر الإمكان.
סגן שגריר ישראל באוקראינה מסביר: זו הדרך היחידה לברוח מהמדינהhttps://t.co/5V7xQ06xAT— מעריב אונליין (@MaarivOnline) February 25, 2022
وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي أن الضغط عليهم كبير جدا، خاصة بعد انتقال مقر السفارة إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، وبأن هناك نية إسرائيلية لنقلها إلى بولندا، أيضا، مشددا على أن طاقم السفارة يقوم بدوره على أكمل وجه في تقديم المساعدة للمقيمين الإسرائيليين في أوكرانيا.
وأكد يوآف بيستريتسكي أن السبيل الوحيد لإنقاذ هؤلاء المقيمين الإسرائيليين وعودتهم إلى بلادهم يكمن في الوصول إلى الحدود، بشكل منفرد، لافتا إلى أن ساعات الانتظار تزيد عن 14-15 ساعة، في بعض الأحيان.
שרת העלייה והקליטה @pnina_tamano_sh אצל @yanircozin: "אנחנו ערוכים לקלוט אלפי עולים מאוקראינה. לא ראינו קפיצה חדה בביקוש לעלייה בחודש האחרון, אבל כשהתותחים רועמים המצב יכול להשתנות" pic.twitter.com/gocdmHodkO— גלצ (@GLZRadio) February 24, 2022
وكانت وزارة الخارجية قد خصصت مجموعة من الأرقام التليفونية للمقيمين في أوكرانيا، بهدف التواصل معهم ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم. وذلك في وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، عن كامل استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، استعداد إسرائيل لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.
המלחמה באוקראינה | בישראל מתקיימים דיונים קדחתניים בשעות האחרונות בשאלה האם למסור התייחסות נוספת בשל הפלישה הרוסיתhttps://t.co/dim3xcLlGX@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) February 24, 2022
وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي، ولكن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فإن الوضع قد يتغير.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
שרת העלייה והקליטה @pnina_tamano_sh אצל @IshayShnerb: "עד אתמול לא ראינו קפיצה בביקוש לעלייה - אבל אתמול ראינו הביקוש עלה במאות אחוזים. ראש הממשלה @naftalibennett מתעניין בעלייה - אבל הוא לא שוחח איתי בענין הזה. לצד זאת, יש לי את האחריות המיניסטריאלית שלי" pic.twitter.com/VA8rteuHyA— גלצ (@GLZRadio) February 25, 2022
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.