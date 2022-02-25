https://arabic.sputniknews.com/20220225/سفير-إسرائيل-في-كييف-يكشف-الطريق-الوحيد-للهروب-من-أوكرانيا-1059138290.html

سفير إسرائيل في كييف يكشف الطريق الوحيد للهروب من أوكرانيا

سفير إسرائيل في كييف يكشف الطريق الوحيد للهروب من أوكرانيا

كشف نائب السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، يوآف بيستريتسكي، اليوم الجمعة، عن الطريق الوحيد لهروب الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا من الحرب، والعودة إلى بلادهم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T09:40+0000

2022-02-25T09:40+0000

2022-02-25T09:40+0000

تغطية أحداث دونباس

إسرائيل

روسيا

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نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن يوآف بيستريتسكي، أن هناك تجارب ومحاولات مختلفة لهروب أو فرار العديد من الإسرائيليين واليهود من أوكرانيا الذين يحاولون الهروب والابتعاد عن مناطق القتال، وبأن السفارة الإسرائيلية في كييف تحاول مساعدتهم قدر الإمكان.وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي أن الضغط عليهم كبير جدا، خاصة بعد انتقال مقر السفارة إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، وبأن هناك نية إسرائيلية لنقلها إلى بولندا، أيضا، مشددا على أن طاقم السفارة يقوم بدوره على أكمل وجه في تقديم المساعدة للمقيمين الإسرائيليين في أوكرانيا.وأكد يوآف بيستريتسكي أن السبيل الوحيد لإنقاذ هؤلاء المقيمين الإسرائيليين وعودتهم إلى بلادهم يكمن في الوصول إلى الحدود، بشكل منفرد، لافتا إلى أن ساعات الانتظار تزيد عن 14-15 ساعة، في بعض الأحيان.وكانت وزارة الخارجية قد خصصت مجموعة من الأرقام التليفونية للمقيمين في أوكرانيا، بهدف التواصل معهم ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم. وذلك في وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، عن كامل استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، استعداد إسرائيل لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي، ولكن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فإن الوضع قد يتغير.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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