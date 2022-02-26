إعلام: السفارة الأوكرانية في تل أبيب تجند إسرائيليين لمحاربة روسيا
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
أصدرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب بيانا، اليوم السبت، دعت فيه المهتمين بالمشاركة في الدفاع عن بلادها ضد روسيا.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن السفارة الأوكرانية في تل أبيب أصدرت بيانا، قالت فيه "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".
The Embassy of Ukraine in the State of #Israel posted on Facebook on Saturday that Israelis who wish to travel to #Ukraine to fight the #Russian invasion were welcome to volunteer.https://t.co/117X3dS037— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 26, 2022
وجاء في المنشور الذي نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه في "رسالة عاجلة للراغبين في المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي: كل أبناء وطننا والمواطنين الإسرائيليين المهتمين ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن في إسرائيل، لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي، إذا كنتم على استعداد للدفاع عن السيادة الأوكرانية من فضلك ابعث لنا برسالة".
فيما أشار الموقع الإلكتروني i24 news، مساء اليوم، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق.
وأرفقت السفارة إيميلات للتواصل مع الراغبين في مساعدة بلادها ضد روسيا، فيما أكدت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن هناك مئات الآلاف من المواطنين من أصل أوكراني في إسرائيل، وكثير منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
שגריר ישראל ברוסיה לשעבר גרי קורן, סמנכ"ל מחלקת אירואסיה במשרד החוץ, ל-@liat_regev: "אנחנו מכינים חבילת סיוע רצינית לאוקראינה. ישראל תסייע ככל יכולתה"#בחציהיוםhttps://t.co/zStuNYGbbb— כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2022
وكانت قناة عبرية قد ذكرت، أول أمس الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.