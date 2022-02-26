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https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-السفارة-الأوكرانية-في-تل-أبيب-تجند-إسرائيليين-لمحاربة-روسيا-1059202467.html
إعلام: السفارة الأوكرانية في تل أبيب تجند إسرائيليين لمحاربة روسيا
إعلام: السفارة الأوكرانية في تل أبيب تجند إسرائيليين لمحاربة روسيا
أصدرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب بيانا، اليوم السبت، دعت فيه المهتمين بالمشاركة في الدفاع عن بلادها ضد روسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:58+0000
2022-02-26T17:58+0000
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روسيا
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن السفارة الأوكرانية في تل أبيب أصدرت بيانا، قالت فيه "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".وجاء في المنشور الذي نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه في "رسالة عاجلة للراغبين في المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي: كل أبناء وطننا والمواطنين الإسرائيليين المهتمين ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن في إسرائيل، لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي، إذا كنتم على استعداد للدفاع عن السيادة الأوكرانية من فضلك ابعث لنا برسالة".فيما أشار الموقع الإلكتروني i24 news، مساء اليوم، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق.وأرفقت السفارة إيميلات للتواصل مع الراغبين في مساعدة بلادها ضد روسيا، فيما أكدت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن هناك مئات الآلاف من المواطنين من أصل أوكراني في إسرائيل، وكثير منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي.وكانت قناة عبرية قد ذكرت، أول أمس الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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إعلام: السفارة الأوكرانية في تل أبيب تجند إسرائيليين لمحاربة روسيا

17:58 GMT 26.02.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أصدرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب بيانا، اليوم السبت، دعت فيه المهتمين بالمشاركة في الدفاع عن بلادها ضد روسيا.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن السفارة الأوكرانية في تل أبيب أصدرت بيانا، قالت فيه "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".
وجاء في المنشور الذي نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه في "رسالة عاجلة للراغبين في المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي: كل أبناء وطننا والمواطنين الإسرائيليين المهتمين ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن في إسرائيل، لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي، إذا كنتم على استعداد للدفاع عن السيادة الأوكرانية من فضلك ابعث لنا برسالة".
فيما أشار الموقع الإلكتروني i24 news، مساء اليوم، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق.
وأرفقت السفارة إيميلات للتواصل مع الراغبين في مساعدة بلادها ضد روسيا، فيما أكدت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن هناك مئات الآلاف من المواطنين من أصل أوكراني في إسرائيل، وكثير منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وكانت قناة عبرية قد ذكرت، أول أمس الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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