https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-مسؤولون-أمريكيون-واشنطن-مستعدة-لمساعدة-زيلينسكي-على-مغادرة-كييف-1059171412.html
إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
ذكرت صحيفة ️واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، اليوم السبت، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T01:16+0000
2022-02-26T01:16+0000
2022-02-26T01:16+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
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ذكرت صحيفة ️واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، اليوم السبت، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف.