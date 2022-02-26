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إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
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https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-مسؤولون-أمريكيون-واشنطن-مستعدة-لمساعدة-زيلينسكي-على-مغادرة-كييف-1059171412.html
إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف
ذكرت صحيفة ️واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، اليوم السبت، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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إعلام.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف

01:16 GMT 26.02.2022
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ذكرت صحيفة ️واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، اليوم السبت، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف.
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