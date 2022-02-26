https://arabic.sputniknews.com/20220226/الحراك-الجنوبي-في-اليمن-يعلن-دعمه-لاستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059205658.html

الحراك الجنوبي في اليمن يعلن دعمه لاستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

الحراك الجنوبي في اليمن يعلن دعمه لاستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أصدر مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية في اليمن، اليوم السبت، بيانا سياسيا بخصوص النزاع الروسي الأوكراني. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T19:26+0000

2022-02-26T19:26+0000

2022-02-26T19:26+0000

العالم العربي

روسيا

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وجاء في نص البيان: "إننا في مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية نتابع الأحداث والخطوات التي اتخذتها روسيا الاتحادية لدعم الشعوب المظلومة والتي تسعى إلى نيل حريتها واستقلالها".وأضاف البيان: "كذالك نتابع الجنون الذي أصاب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وقع الرفيق بوتين على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا، وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي يقف بشكل غير عقلاني ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها والذي اتخذه مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك وكذالك كل أعراف ومبادئ القانون الدولي الذي يمنح الشعوب حق تقرير المصير. وأننا في مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية نعلن دعمنا الكامل لخطوات توقيع الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونسك ولوهانسك ، ونحن بدورنا في جنوب اليمن نتطلع إلى مثل هذه الخطوات في اتجاه تقرير المصير عبر الوسائل السلمية والسياسية للوصول الى الحل العادل لقضية الجنوب".وتابع البيان: "ونحن إذ نعبر عن استيائنا مما وصل اليه الأمر من نزاع مسلح بين موسكو وكييف نتيجة الاستفزازات المتكررة من الجيش الأوكراني وما رافقه من تصرفات عدائية تجاه المواطنين في كل من دونسك ولوهانسك والتجاوز لاستهداف الاراضي الروسية نؤكد بما لا يدع مجال للشك وقوفنا في صف أصدقائنا الروس وحقهم في حماية أمن روسيا الاتحادية وحلفائها، ونحذر من المساس بسيادة روسيا الاتحادية او القيام بأي اعمال عسكرية من اي طرف دولي سوف يتسبب في اندلاع صراع عالمي لن تستطيع البشرية تحمل نتائجه" .وختم البيان: "واننا في مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية نتمنى من كييف الاحتكام إلى العقل والحكمة لنزع فتيل هذه النزاع بما يسهم في استقرار السلام العالمي".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-تصدر-نصائح-هامة-للمتابعين-والإعلاميين-بشأن-مسار-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059189392.html

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العالم العربي, روسيا