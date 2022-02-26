https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-العراقية-إخلاء-سبيل-4-مواطنين-احتجزتهم-أوكرانيا-قرب-الحدود-البولندية-1059199596.html
الخارجية العراقية: إخلاء سبيل 4 مواطنين احتجزتهم أوكرانيا قرب الحدود البولندية
الخارجية العراقية: إخلاء سبيل 4 مواطنين احتجزتهم أوكرانيا قرب الحدود البولندية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن سفارة بلاده في كييف نجحت في إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين احتجزتهم الشرطة الأوكرانية قرب... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:36+0000
2022-02-26T16:36+0000
2022-02-26T16:36+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، مساء اليوم السبت، عن الصحاف دعوته أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر، حيث نشر بيانا أوضح من خلاله أن السفارة العراقية في كييف قد تدخلت، بشكل سريع، لإخلاء هؤلاء المواطنين الأربعة، مخاطبة الجهات المختصة هناك للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز.وذكر الصحاف أنه تم إخلاء سبيل العراقيين الأربعة بعد جهود مضنية، والتواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم، موضحا أنهم توجهوا إلى الحدود الأوكرانية مع بولندا، ونتيجة لتجوالهم في مدينة لفوف بهدف البحث عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم.وناشدت السفارة العراقية في كييف أبناء جاليتها في أوكرانيا توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، مشددة على "عدم مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى"، داعية إلى التواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أوضحت، أمس الجمعة، أنها وجهت بمنح سمات دخول (تأشيرات) للأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين وأبنائهم. وجاء ذلك في بيان لأحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، نشره حساب الأخيرة على فيسبوك.وقال المتحدث: "وزارة الخارجيَّة تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".وأضاف أن الوزارة تنسق في هذا الصدد مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، لافتا إلى أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ (76) طالبا.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/العراق-يعتزم-تقديم-الدعم-لأفراد-الجالية-في-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-بولندا-1059194677.html
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روسيا, العراق
الخارجية العراقية: إخلاء سبيل 4 مواطنين احتجزتهم أوكرانيا قرب الحدود البولندية
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن سفارة بلاده في كييف نجحت في إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين احتجزتهم الشرطة الأوكرانية قرب الحدود البولندية.
ونقل الموقع الإلكتروني رووداو
، مساء اليوم السبت، عن الصحاف دعوته أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر، حيث نشر بيانا أوضح من خلاله أن السفارة العراقية في كييف قد تدخلت، بشكل سريع، لإخلاء هؤلاء المواطنين الأربعة، مخاطبة الجهات المختصة هناك للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز.
وذكر الصحاف أنه تم إخلاء سبيل العراقيين الأربعة بعد جهود مضنية، والتواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم، موضحا أنهم توجهوا إلى الحدود الأوكرانية مع بولندا
، ونتيجة لتجوالهم في مدينة لفوف بهدف البحث عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم.
وناشدت السفارة العراقية في كييف أبناء جاليتها في أوكرانيا توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، مشددة على "عدم مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى"، داعية إلى التواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ.
وكانت وزارة الخارجية العراقية
قد أوضحت، أمس الجمعة، أنها وجهت بمنح سمات دخول (تأشيرات) للأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين وأبنائهم. وجاء ذلك في بيان لأحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، نشره حساب الأخيرة على فيسبوك.
وقال المتحدث: "وزارة الخارجيَّة تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".
وأضاف أن الوزارة تنسق في هذا الصدد مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، لافتا إلى أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ (76) طالبا.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني
ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.