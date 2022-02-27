https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-قد-يحظر-رحلات-الطيران-الروسية-من-دخول-مجاله-الجوي-1059219046.html
الاتحاد الأوروبي قد يحظر رحلات الطيران الروسية من دخول مجاله الجوي
الاتحاد الأوروبي قد يحظر رحلات الطيران الروسية من دخول مجاله الجوي
قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:18+0000
2022-02-27T10:18+0000
2022-02-27T10:38+0000
العالم
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية، وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا، بحسب رويترز.وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من اليوم الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الاقتصاد-في-إستونيا-بلادنا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-شركات-الطيران-الروسية-1059186080.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي قد يحظر رحلات الطيران الروسية من دخول مجاله الجوي
10:18 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية، وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا، بحسب رويترز.
وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك
، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.
كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من اليوم الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.
إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.
وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية،
إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.