https://arabic.sputniknews.com/20220227/البنك-المركزي-الروسي-لدينا-ما-يكفي-من-الموارد-لضمان-استقرار-القطاع-المالي-1059221334.html

البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لضمان استقرار القطاع المالي

البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لضمان استقرار القطاع المالي

قال البنك المركزي الروسي اليوم الأحد، إن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد في أي موقف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T11:16+0000

2022-02-27T11:16+0000

2022-02-27T11:16+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأضاف البنك في بيان: "النظام المصرفي الروسي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف".وأشار إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية "SPFS" وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية.وافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة يوم السبت، على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/ما-هي-البنوك-والمؤسسات-الروسية-التي-فرضعت-عليها-عقوبات-أمريكية-1059122493.html

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اقتصاد, روسيا