https://arabic.sputniknews.com/20220227/الكرملين-بوتين-يشيد-ببطولة-القوات-الروسية-المنفذة-للعملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059215964.html
الكرملين: بوتين يشيد ببطولة القوات الروسية المنفذة للعملية الخاصة في أوكرانيا
الكرملين: بوتين يشيد ببطولة القوات الروسية المنفذة للعملية الخاصة في أوكرانيا
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ببطولة العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، معبرا عن امتنانه لهم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T07:38+0000
2022-02-27T07:38+0000
2022-02-27T07:38+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 27 فبراير - سبوتنيك. ,ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس بوتين "توجه بشكر خاص لأولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري هذه الأيام ببطولة في سياق عملية خاصة لتقديم المساعدة لجمهوريات دونباس الشعبية".ووجه بوتين حديثه للعسكريين الروس بمناسبة الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في روسيا، قائلا "أنت دائمًا تفي بشرف واجبك العسكري لحماية بلدنا ومواطنينا، ومن أجل ضمان المصالح الوطنية لروسيا"، مشددا "لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أنك مستعد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في أصعب الظروف، لتنفيذ أكثر المهام صعوبة ومسؤولية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ترامب-بوتين-أذكى-من-القيادة-الأمريكية-الغبية-بشأن-أوكرانيا--1059215418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
الكرملين: بوتين يشيد ببطولة القوات الروسية المنفذة للعملية الخاصة في أوكرانيا
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ببطولة العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، معبرا عن امتنانه لهم.
موسكو، 27 فبراير - سبوتنيك
. ,ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس بوتين "توجه بشكر خاص لأولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري هذه الأيام ببطولة في سياق عملية خاصة لتقديم المساعدة لجمهوريات دونباس الشعبية".
ووجه بوتين حديثه للعسكريين الروس
بمناسبة الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في روسيا، قائلا "أنت دائمًا تفي بشرف واجبك العسكري لحماية بلدنا ومواطنينا، ومن أجل ضمان المصالح الوطنية لروسيا"، مشددا "لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أنك مستعد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في أصعب الظروف، لتنفيذ أكثر المهام صعوبة ومسؤولية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.