https://arabic.sputniknews.com/20220227/ما-هو-الإنعاش-القلبي-الرئوي-ومتى-يتم-اللجوء-إليه-1059227495.html
ما هو الإنعاش القلبي الرئوي ومتى يمكن اللجوء إليه؟
ما هو الإنعاش القلبي الرئوي ومتى يمكن اللجوء إليه؟
يعد الإنعاش القلبي الرئوي، الذي يعرف اختصارا بـ "سي بي آر"، وسيلة يمكن اللجوء إليها لإسعاف شخص تعرض لتوقف التنفس وعدم وصول الدم إلى المخ. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:41+0000
2022-02-27T13:41+0000
2022-02-27T13:41+0000
منوعات
الصحة
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ويكون الهدف من هذه العملية هو مساعدة المصاب في استعادة القدرة على التنفس وعودة الدم إلى المخ إلى أن يتم نقله لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.ويقول موقع "هيلث لاين" إن الإنعاش القلبي الرئوي عبارة عن أسلوب إنقاذ للطوارئ يمكن للمتخصصين والأشخاص العاديين اللجوء إليه لإنقاذ شخص تعرض لإصابة أو غرق تسبب في انقطاع النفس.وأوضح الموقع أن هذا الأسلوب يعتمد على استخدام المسعف يديه في الضغط على منطقة الصدر ضغطات قوية وسريعة لاستعادة التنفس.ورغم أن غير المتخصصين يمكن ألا يكونوا على دراية بالطريقة الدقيقة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن فعل شيء يكون خير من ترك المصاب يموت.وبعد ذلك يتم وضع المصاب على ظهره وذراعيه بجوار الجسم في وضع متواز، مع فتح الفم والتأكد من أن الشخص لا يتنفس، عندها تبدأ في وضع اليدين معا على منطقة الصدر وتنفيذ ضغطتين كل ثانية واحدة وتكرر ذلك حتى تصل فرق الإسعاف المتخصصة في إنقاذ مثل هذه الحالات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
ما هو الإنعاش القلبي الرئوي ومتى يمكن اللجوء إليه؟
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يعد الإنعاش القلبي الرئوي، الذي يعرف اختصارا بـ "سي بي آر"، وسيلة يمكن اللجوء إليها لإسعاف شخص تعرض لتوقف التنفس وعدم وصول الدم إلى المخ.
ويكون الهدف من هذه العملية هو مساعدة المصاب في استعادة القدرة على التنفس وعودة الدم إلى المخ إلى أن يتم نقله لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.
ويقول موقع "هيلث لاين" إن الإنعاش القلبي الرئوي عبارة عن أسلوب إنقاذ
للطوارئ يمكن للمتخصصين والأشخاص العاديين اللجوء إليه لإنقاذ شخص تعرض لإصابة أو غرق تسبب في انقطاع النفس.
وأوضح الموقع أن هذا الأسلوب يعتمد على استخدام المسعف يديه في الضغط على منطقة الصدر ضغطات قوية وسريعة لاستعادة التنفس
.
ورغم أن غير المتخصصين يمكن ألا يكونوا على دراية بالطريقة الدقيقة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن فعل شيء يكون خير من ترك المصاب يموت.
ويجب أن يتم اتباع خطوات محددة لإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي لحين استدعاء فرق الإسعاف المدربة.
وبعد ذلك يتم وضع المصاب على ظهره وذراعيه بجوار الجسم في وضع متواز، مع فتح الفم
والتأكد من أن الشخص لا يتنفس، عندها تبدأ في وضع اليدين معا على منطقة الصدر وتنفيذ ضغطتين كل ثانية واحدة وتكرر ذلك حتى تصل فرق الإسعاف المتخصصة في إنقاذ مثل هذه الحالات.