مستشار الرئيس الإماراتي: الانحياز لأي طرف في الأزمة الأوكرانية يؤدي إلى مزيد من العنف
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
© AP Photo / Kamran Jebreili
أكد مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنورقرقاش، أن بلاده تؤمن بأن الانحياز لأي طرف في الأزمة الأوكرانية سيدفع إلى مزيد من العنف.
وحسب ما كتبه قرقاش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".
يواجه العالم اختباراً صعباً واستقطاباً حاداً فرضته الأزمة الأوكرانية مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار، من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022
وقال: "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف"، لافتا إلى أن أولوية الإمارات في التعامل مع الأزمة الأوكرانية هي "تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".
وجزم مستشار الرئيس الإماراتي بأن العالم يواجه "اختباراً صعباً واستقطاباً حاداً فرضته الأزمة الأوكرانية مما يهدد أسس المجتمع الدولي، ويزيد من عوامل عدم الاستقرار"، حسب تعبيره.
موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022
وأضاف: "من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".
يشار إلى أن الإمارات كانت قد امتنعت عن التصويت يوم الجمعة الماضية، على مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي يدين "الغزو الروسي" لأوكرانيا، في حين أن القرار لم يصدر أصلا؛ لأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) أمامه.