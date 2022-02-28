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https://arabic.sputniknews.com/20220228/البيت-الأبيض-أمريكا-قد-تناقش-تخفيف-العقوبات-مع-روسيا-إذا-خفضت-التصعيد-في-أوكرانيا-1059295736.html
البيت الأبيض: أمريكا قد تناقش تخفيف العقوبات مع روسيا إذا خفضت التصعيد في أوكرانيا
البيت الأبيض: أمريكا قد تناقش تخفيف العقوبات مع روسيا إذا خفضت التصعيد في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تناقش مع روسيا تخفيف العقوبات في حال اتخذت خطوات لخفض التصعيد في أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T21:58+0000
2022-02-28T21:58+0000
تغطية أحداث دونباس
البيت الأبيض
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأضافت في إفادة صحفية، "لن أقوم بعمل تنبؤات أو إعطاء تقديرات من هنا.. لكن إذا بدأ (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، أنا متأكدة أنه يمكننا إجراء مثل هكذا محادثة".
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الأخبار
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البيت الأبيض, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: أمريكا قد تناقش تخفيف العقوبات مع روسيا إذا خفضت التصعيد في أوكرانيا

21:58 GMT 28.02.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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يتبع
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تناقش مع روسيا تخفيف العقوبات في حال اتخذت خطوات لخفض التصعيد في أوكرانيا.
وأضافت في إفادة صحفية، "لن أقوم بعمل تنبؤات أو إعطاء تقديرات من هنا.. لكن إذا بدأ (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، أنا متأكدة أنه يمكننا إجراء مثل هكذا محادثة".
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