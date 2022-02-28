https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأكرانيا-يفترض-أن-تكون-نهائية--1059279672.html

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأكرانيا.. ومن المنتظر أن تكون نهائية

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأكرانيا.. ومن المنتظر أن تكون نهائية

أشار مصدر من المفاوضات المنعقدة بين الوفدين الروسي والأوكراني بمنطقة غوميل في بيلاروسيا، إلى أن الجولة الثالثة منها "من المفترض أن تكون نهائية". 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:26+0000

2022-02-28T15:26+0000

2022-02-28T16:01+0000

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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد دخلنا للتو، وبدأت الجولة الثالثة من المفاوضات، ومن المفترض أن تكون هذه الجولة الأخيرة".وتحدث المصدر عن مجريات المفاوضات السابقة: "في المجموع، تم أخذ فترتي استراحة في المفاوضات، والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات تقريبا".وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعلن-شروط-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1059280201.html

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