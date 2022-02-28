https://arabic.sputniknews.com/20220228/انتهاء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا--1059283874.html
انتهاء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
انتهاء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
انتهت منذ قليل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا التي عقدت في بيلاروسيان والتي بدأت اليوم الاثنين. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:25+0000
2022-02-28T16:25+0000
2022-02-28T16:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب مراسل سبوتنيك، فقد انتهت المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.واليوم أشار مصدر من المفاوضات بمنطقة غوميل في بيلاروسيا، إلى أن الجولة الثالثة منها "من المفترض أن تكون نهائية"، مؤكدا أنه "تم أخذ فترتي استراحة في المفاوضات، والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات تقريبا".وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأكرانيا-يفترض-أن-تكون-نهائية--1059279672.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
انتهاء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
16:25 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
انتهت منذ قليل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا التي عقدت في بيلاروسيان والتي بدأت اليوم الاثنين.
وحسب مراسل سبوتنيك، فقد انتهت المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.
وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.
ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي
" الروسية في أقصى درجات التأهب.
واليوم أشار مصدر من المفاوضات بمنطقة غوميل في بيلاروسيا، إلى أن الجولة الثالثة منها "من المفترض أن تكون نهائية"، مؤكدا أنه "تم أخذ فترتي استراحة في المفاوضات، والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات تقريبا".
وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.