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مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري خلال هجوم أمريكي في ريف الحسكة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مقتل-ضابط-وجندي-بالجيش-السوري-في-هجوم-أمريكي-بريف-الحسكة-1059341716.html
مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري خلال هجوم أمريكي في ريف الحسكة
مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري خلال هجوم أمريكي في ريف الحسكة
أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي سوريين إثر هجوم نفذته دورية أمريكية ومسلحين من "قسد" على إحدى نقاط الجيش بريف الحسكة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T19:25+0000
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مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري خلال هجوم أمريكي في ريف الحسكة

19:25 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 19:26 GMT 01.03.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي سوريين إثر هجوم نفذته دورية أمريكية ومسلحين من "قسد" على إحدى نقاط الجيش بريف الحسكة.
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