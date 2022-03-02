https://arabic.sputniknews.com/20220302/أمريكا-تطالب-لبنان-بالتحقيق-في-انتهاكات-النخبة-السياسية-والاقتصادية-1059378248.html
أمريكا تطالب لبنان بالتحقيق في "انتهاكات النخبة السياسية والاقتصادية"
أمريكا تطالب لبنان بالتحقيق في "انتهاكات النخبة السياسية والاقتصادية"
حث وفد من وزارة الخزانة الأمريكية السلطات اللبنانية، على إجراء تحقيقات في "انتهاكات داخل النظام المصرفي" للبلاد من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:13+0000
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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: "شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف البيان، الذي يأتي بعد زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام في بيروت، أن مبعوثي الوزارة طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة.وأعرب وفد الخزانة الأمريكية عن مخاوفه بشأن وجود "انتهاكات داخل النظام المصرفي من جانب أفراد من النخبة السياسية والاقتصادية"، على حد وصف البيان.وقال وفد الخزانة الأمريكية خلال زيارته لبيروت إن مؤسسة "القرض الحسن"، توفر غطاء لأنشطة "حزب الله" المالية، ما يهدد مصداقية النظام المالي اللبناني.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/توجه-لتأجيل-الانتخابات-البلدية-والاختيارية-في-لبنان--1059354929.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أمريكا تطالب لبنان بالتحقيق في "انتهاكات النخبة السياسية والاقتصادية"
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حث وفد من وزارة الخزانة الأمريكية السلطات اللبنانية، على إجراء تحقيقات في "انتهاكات داخل النظام المصرفي" للبلاد من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: "شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان
وهيئة التحقيق الخاصة"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف البيان، الذي يأتي بعد زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام في بيروت، أن مبعوثي الوزارة طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات
ذات صلة.
وأعرب وفد الخزانة الأمريكية عن مخاوفه بشأن وجود "انتهاكات داخل النظام المصرفي من جانب أفراد من النخبة السياسية والاقتصادية
"، على حد وصف البيان.
وقال وفد الخزانة الأمريكية خلال زيارته لبيروت إن مؤسسة "القرض الحسن"، توفر غطاء لأنشطة "حزب الله" المالية، ما يهدد مصداقية النظام المالي اللبناني.