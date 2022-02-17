https://arabic.sputniknews.com/20220217/هل-يؤثر-استمرار-ملاحقة-رياض-سلامة-على-الاستقرار-الاقتصادي-في-لبنان؟-1058782599.html

هل يؤثر استمرار ملاحقة رياض سلامة على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟

هل يؤثر استمرار ملاحقة رياض سلامة على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟

وسط أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أكدت القاضية اللبنانية، غادة عون، أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T21:28+0000

2022-02-17T21:28+0000

2022-02-17T21:28+0000

أخبار لبنان

ملاحقة قضائية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg

وكانت القاضية عون طلبت من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة للتحقيق، وتم إرسال ثلاث دوريات لأماكن إقامته، لكنه لم يكن متواجداً في أي منها.وطرح البعض تساؤلات بشأن استمرار ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائيًا، ومدى تأثير هذه الخطوات على الاقتصاد اللبناني، في ظل استبعاد المراقبون إمكانية إقالته أو تغييره من قبل السلطة في الوقت الراهن.ملاحقة سلامةوقالت عون لشبكة CNN الأمريكية إن "جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان، وفي عنوانين شخصيين"، مشددة على أن "قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث"، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها "غير قانونية وإجرامية".ومددت عون، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها "ستواصل ملاحقته" حتى تقدمه إلى المحكمة، مضيفة: "لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها".وقال سلامة في بيان في نوفمبرالماضي إن خصومه "ضللوا الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة عن استخدامه الأموال العامة"، وذكر أن "هذا تحريف للحقائق من أجل الإضرار بسمعتي وسمعة الآخرين، والحقيقة الوحيدة هي أننى لم استخدام أي أموال عامة على الإطلاق".مخالفات جسيمةاعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما يجري اليوم مع حاكم لبنان أمر طبيعي، في ظل اقترافه العديد من المشكلات وتسببه في أزمات اقتصادية كبيرة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المخالفات التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان تتعلق بالمعايير والقواعد المحاسبية الدولية والتي ألزم الحاكم نفسه بها كما ألزمت وزارة المالية جميع المؤسسات العمل بها، وكذلك بقانون التجارة البري والذي يمنع التجارة أو التعاقد بمنتجات لا يملكها.وتابع: "هذه المخالفات لها علاقة أيضا بقانون النقد والتسليف والذي يمنع منح تسهيلات بهذا الحجم للحكومة اللبنانية، وبالتعاميم التي يصدرها المصرف وخاصة لناحية حجم التسهيلات الممكن منحها لعميل واحد، وبقانون العقوبات الذي يمنع استفادة موظفو القطاع العام والقائمون عليه من صفقات تمكنها منه مركزه.ويعتقد عكوش أن هذه الملاحقة إذا ما ترافقت مع الاتفاق على اسم جديد للحاكم يوحي بالثقة يمكن أن يبقى على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الأقتصادي لكن يبقى العبرة في التنفيذ لأن مخزون المعلومات التي يكتنزها الحاكم عن الطبقة السياسية كبيرة جدا، فهل ستسمح له الطبقة السياسية بالأفراج عن هذا المخزون؟، لا أعتقد.جمود سياسي وأزمة اقتصاديةبدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن الملاحقات والمتابعات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان، لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني وعلى سعر صرف الدولار، أو على المستوى السياسي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع الاقتصادي في لبنان وقبل هذه الملاحقات في حالة شلل تام، وهناك أزمة اقتصادية اجتماعية مالية كبيرة، ومعظم الترجيحات تقول إنه يجب أن يبقى حاكم مصرف لبنان في هذه الفترة لتسيير الأمور، وإتمام الاتفاق مع البنك الدولي، وغيرها من الأمور.ويرى أبوزيد أن لبنان يمر الآن بأزمة مصيرية وكبيرة خاصة وأن الاستحقاق النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية أصبح قريبًا خلال هذه الفترة، ولا يعتقد أنه سيكون هناك تغييرات وتبدلات جذرية، لأن طبيعة الطبقة السياسية رغم الخلافات فيما بينها غير جاهزة للاتفاق أو الخلاف لأنه في الحالتين سيكون هناك آثار سلبية سياسة واقتصادية واجتماعية ومالية على الوضع ككل.وأكد أنه من المرشح أن تبقى الأمور بحالة جمود ومراوحة بأن يتدخل الرؤساء الثلاثة من أجل احتواء الأزمة رغم الانتقادات العلنية ورغم التأزم الظاهر والضمني فيما بينهم، من أجل جلاء الأمور خاصة على المستوى الإقليمي والدولي لأن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على أزمة داخلية وأزمة إقليمة دولية تنعكس عليها.وقبل أيام، نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.ويبرز الخلاف السياسي في لبنان، حول حاكم المصرف المركزي، تحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمّل الحاكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ربط في أكثر من مناسبة ملاحقة أو إقصاء سلامة بإستقالته من رئاسة الحكومة.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/نبيه-بري-لبنان-يدعم-الحوار-السعودي-الإيراني-1058774408.html

https://arabic.sputniknews.com/20211115/وكالة-لوكسمبورج-تفتح-تحقيقا-جنائيا-بحق-حاكم-مصرف-بيروت-1050709273.html

https://arabic.sputniknews.com/20220215/أول-تعليق-من-لبنان-على-إحياء-فعالية-للمعارضة-البحرينية-في-بيروت-1058649230.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, ملاحقة قضائية