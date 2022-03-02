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https://arabic.sputniknews.com/20220302/أوروبا-تتكبد-تكلفة-باهظة-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-التضخم-عند-مستوى-غير-مسبوق-1059360888.html
أوروبا تتكبد تكلفة باهظة مع ارتفاع أسعار الطاقة... التضخم عند مستوى غير مسبوق
أوروبا تتكبد تكلفة باهظة مع ارتفاع أسعار الطاقة... التضخم عند مستوى غير مسبوق
قفز التضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 5.8%، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي، مقارنة بـ5.1% خلال يناير/ كانون... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:23+0000
2022-03-02T11:23+0000
اقتصاد
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جاء ذلك بحسب ما كشفته بيانات وكالة الإحصاء الرسمية بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، ويرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب المخاوف من تأثر الإمدادات بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.وقال مكتب "يوروستات" إن أسعار الطاقة في فبراير قفزت 31.7% أسرع من 28.8% المسجلة في يناير، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.1% في فبراير مقارنة مع 3.5% في الشهر السابق، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتوقع محللون في "كابيتال إيكونوميكس" للتحليلات أن يصل التضخم إلى 6% في الأشهر المقبلة، قبل أن يتراجع إلى نحو 4% "على الأرجح" في نهاية العام. لا يزال هذا ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%.تجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 وتبعه خام غرب تكساس الوسيط بعد ذلك بساعات ليسجل أعلى مستوى منذ 2013. وبالمثل، سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مستوى قياسيا.يخشى صانعو السياسة من أن التضخم المرتفع قد يخنق تعافي الاتحاد الأوروبي من جائحة فيروس كورونا. حذرت "كابيتال إيكونوميكس" من أنه ليس فقط أسعار الطاقة، ولكن أيضا أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أكثر.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/انخفاض-الأسهم-في-أوروبا-مع-ارتفاع-النفط-والغاز-1059358023.html
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اقتصاد

أوروبا تتكبد تكلفة باهظة مع ارتفاع أسعار الطاقة... التضخم عند مستوى غير مسبوق

11:23 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidisمتظاهر يوناني يحرق عملة اليورو خلال مسيرة إحتجاجية ضد الإتحاد الأوروبي فى أثينا
متظاهر يوناني يحرق عملة اليورو خلال مسيرة إحتجاجية ضد الإتحاد الأوروبي فى أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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قفز التضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 5.8%، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي، مقارنة بـ5.1% خلال يناير/ كانون الثاني.
جاء ذلك بحسب ما كشفته بيانات وكالة الإحصاء الرسمية بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، ويرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب المخاوف من تأثر الإمدادات بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.
وقال مكتب "يوروستات" إن أسعار الطاقة في فبراير قفزت 31.7% أسرع من 28.8% المسجلة في يناير، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.1% في فبراير مقارنة مع 3.5% في الشهر السابق، وفقا لوكالة "فرانس برس".
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
انخفاض الأسهم في أوروبا مع ارتفاع النفط والغاز
10:33 GMT
وتوقع محللون في "كابيتال إيكونوميكس" للتحليلات أن يصل التضخم إلى 6% في الأشهر المقبلة، قبل أن يتراجع إلى نحو 4% "على الأرجح" في نهاية العام. لا يزال هذا ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%.
تجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 وتبعه خام غرب تكساس الوسيط بعد ذلك بساعات ليسجل أعلى مستوى منذ 2013. وبالمثل، سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مستوى قياسيا.
يخشى صانعو السياسة من أن التضخم المرتفع قد يخنق تعافي الاتحاد الأوروبي من جائحة فيروس كورونا. حذرت "كابيتال إيكونوميكس" من أنه ليس فقط أسعار الطاقة، ولكن أيضا أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أكثر.
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