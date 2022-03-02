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https://arabic.sputniknews.com/20220302/انخفاض-الأسهم-في-أوروبا-مع-ارتفاع-النفط-والغاز-1059358023.html
انخفاض الأسهم في أوروبا مع ارتفاع النفط والغاز
انخفاض الأسهم في أوروبا مع ارتفاع النفط والغاز
استمرت الضغوط الهبوطية على الأسهم الأوروبية خلال جلسة اليوم الأربعاء، فيما واصلت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعها، مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:33+0000
2022-03-02T10:33+0000
اقتصاد
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وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2% بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة. تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.8%، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي، بحسب "فايننشال تايمز".في الوقت ذاته، ارتفع سعر خام "برنت"، وهو المعيار الدولي للنفط، بنسبة 6.7% إلى 112 دولارا للبرميل، بعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "عزل روسيا عن العالم"، ورغم الإعلان عن طرح كميات من الاحتياطيات الطارئة لعدد من البلدان.بالأمس، وافقت جميع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية البالغ عددها 31 دولة على ضخ 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وذلك بهدف طمأنة الأسواق بأنه لن يكون هناك نقصا في الإمدادات مع تواصل الضغوط السعرية.في غضون ذلك، سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة "تي تي إف"، التي تعكس سعر الجملة في أوروبا، بأكثر من 50% لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.سعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.يكافح المستثمرون لتقييم ما إذا كان الدعم من البنوك المركزية سيساعد أسواق الأسهم، والتي تتعرض لضغوط من الآثار التضخمية والركودية المحتملة نتيجة الصراع في المنطقة الحيوية لإنتاج السلع الأساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سعر-القمح-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-2008-بفعل-الأزمة-الأوكرانية-والعقوبات-الغربية-1059331576.html
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اقتصاد

انخفاض الأسهم في أوروبا مع ارتفاع النفط والغاز

10:33 GMT 02.03.2022
© REUTERSبورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS
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استمرت الضغوط الهبوطية على الأسهم الأوروبية خلال جلسة اليوم الأربعاء، فيما واصلت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعها، مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.
وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2% بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة. تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.8%، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي، بحسب "فايننشال تايمز".
في الوقت ذاته، ارتفع سعر خام "برنت"، وهو المعيار الدولي للنفط، بنسبة 6.7% إلى 112 دولارا للبرميل، بعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "عزل روسيا عن العالم"، ورغم الإعلان عن طرح كميات من الاحتياطيات الطارئة لعدد من البلدان.
بالأمس، وافقت جميع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية البالغ عددها 31 دولة على ضخ 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وذلك بهدف طمأنة الأسواق بأنه لن يكون هناك نقصا في الإمدادات مع تواصل الضغوط السعرية.
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أمس, 15:04 GMT
في غضون ذلك، سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة "تي تي إف"، التي تعكس سعر الجملة في أوروبا، بأكثر من 50% لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
سعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.
يكافح المستثمرون لتقييم ما إذا كان الدعم من البنوك المركزية سيساعد أسواق الأسهم، والتي تتعرض لضغوط من الآثار التضخمية والركودية المحتملة نتيجة الصراع في المنطقة الحيوية لإنتاج السلع الأساسية.
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