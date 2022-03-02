https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-نحاول-إجراء-اتصالات-غير-مباشرة-مع-الصين-بشأن-أوكرانيا-1059377038.html

بايدن: نحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن أوكرانيا

بايدن: نحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T15:45+0000

2022-03-02T15:45+0000

2022-03-02T16:16+0000

أخبار أوكرانيا

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.وردا على سؤال حول وجود تواصل بين واشنطن وبكين بشأن أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي: "بشكل غير مباشر نعم".وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مغادرة بلاده أو البقاء فيها، قال بايدن : "أعتقد أن هذا القرار يجب أن يتخذه هو (زيلينسكي). نحن نبذل كل ما في وسعنا".يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-يخلط-بين-الأوكرانيين-والإيرانيين-1059345917.html

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أخبار أوكرانيا, جو بايدن