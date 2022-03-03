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الحكومة المصرية: لا صحة لما يشاع عن نقص السلع الغذائية
الحكومة المصرية: لا صحة لما يشاع عن نقص السلع الغذائية
نفت الحكومة المصرية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام من نقص في السلع الغذائية الأساسية في البلاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:48+0000
2022-03-03T13:48+0000
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السلع التموينية
وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية
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وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، عار عن الصحة.وقال إن وزارة التموين المصرية نفت هذا الأمر بالكلية، مُؤكدةً أنه "لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية"، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة".ولفتت إلى أنها أجرت العديد من الاستعدادات لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر 20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة في 1350 مجمعاً ‏استهلاكياً، بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعيتي، وفروع معارض "أهلا رمضان" بنفس ‏التخفيضات السابقة.وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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أخبار مصر الآن, شائعة, السلع التموينية, وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية

الحكومة المصرية: لا صحة لما يشاع عن نقص السلع الغذائية

13:48 GMT 03.03.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyمصريون يتناولون وجبة الإفطار خلال شهر رمضان
مصريون يتناولون وجبة الإفطار خلال شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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نفت الحكومة المصرية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام من نقص في السلع الغذائية الأساسية في البلاد.
وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، عار عن الصحة.
وقال إن وزارة التموين المصرية نفت هذا الأمر بالكلية، مُؤكدةً أنه "لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية"، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة".
وقالت الوزارة إنها بصدد "تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكاري".
ولفتت إلى أنها أجرت العديد من الاستعدادات لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر 20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة في 1350 مجمعاً ‏استهلاكياً، بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعيتي، وفروع معارض "أهلا رمضان" بنفس ‏التخفيضات السابقة.
وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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