https://arabic.sputniknews.com/20220304/برلماني-أوكراني-زيلينسكي-غادر-إلى-بولندا-وموجود-في-السفارة-الأمريكية--1059458974.html

برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وموجود في السفارة الأمريكية

برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وموجود في السفارة الأمريكية

أكد النائب الأوكراني إيليا كيفا، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ في السفارة الأمريكية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T17:11+0000

2022-03-04T17:11+0000

2022-03-04T17:12+0000

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موسكو - سبوتنيك. قال كيفا، في مقطع فيديو على قناة "تليغرام" الخاصة به: "لقد أُكد لي للتو، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الرئيس فلاديمير ألكساندروفيتش زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية". وتابع البرلماني الأوكراني: "ومن هناك سيستمر (زيلينسكي) في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر".كان رئيس مجلس الدوما قد قال في نهاية فبراير/ شباط المنصرم أيضا، في إشارة إلى نواب "رادا"، إن زيلينسكي غادر كييف على عجل وتوجه إلى لفوف. بينما نفى البرلمان الأوكراني ذلك.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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