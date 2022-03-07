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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/خام-دبي-يسجل-ارتفاعا-غير-مسبوق-ببورصة-طوكيو-1059592546.html
خام دبي يسجل ارتفاعا غير مسبوق ببورصة طوكيو
خام دبي يسجل ارتفاعا غير مسبوق ببورصة طوكيو
سجل سعر العقود الآجلة لنفط خام دبي القياسي ارتفاعا غير مسبوق في بورصة طوكيو للسلع اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:44+0000
2022-03-07T19:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن خام دبي سجل أكبر زيادة يومية على الإطلاق بأكثر من 100 ألف ين/ 970 دولارا تقريبا/ لكل كيلو لتر/ 1000 لتر.وعزت الوكالة ارتفاع سعر خام دبي بسبب تزايد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط الخام من روسيا، بينما ارتفع سعر عقود التسليم في أغسطس/ آب بمقدار 10530 ين من يوم الجمعة لينتهي عند 77240 ين للكيلو لتر.ومثل هذا أعلى مستوى منذ ما قبل انهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008.وقفزت العقود الآجلة الرئيسية للذهب، التي يتم تسليمها في فبراير/ شباط 2023، في بورصة أوساكا، اليوم الاثنين، لفترة وجيزة لتصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 7377 ين لكل غرام.وأصبح المعدن الثمين ملاذا آمنا اجتذب إليه عمليات الشراء وسط حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن وضع الاقتصاد العالمي.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/جونسون-تخفيض-الاعتماد-على-إمدادات-الطاقة-الروسية-يجب-أن-يكون-بشكل-تدريجي-1059583594.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/تغطية-مباشرةالأسبوع-الثاني-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059561566.html
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اقتصاد, جمهورية لوغانسك الشعبية

خام دبي يسجل ارتفاعا غير مسبوق ببورصة طوكيو

19:44 GMT 07.03.2022
© REUTERS / Terry Wadeعمال شركة النفط والغاز الأمريكية أباتشي كورب يقومون بحفر آبار أفقية في وولف كامب شيل في حوض بيرميان غرب تكساس بالقرب من بلدة ميرتزون
عمال شركة النفط والغاز الأمريكية أباتشي كورب يقومون بحفر آبار أفقية في وولف كامب شيل في حوض بيرميان غرب تكساس بالقرب من بلدة ميرتزون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Terry Wade
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سجل سعر العقود الآجلة لنفط خام دبي القياسي ارتفاعا غير مسبوق في بورصة طوكيو للسلع اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن خام دبي سجل أكبر زيادة يومية على الإطلاق بأكثر من 100 ألف ين/ 970 دولارا تقريبا/ لكل كيلو لتر/ 1000 لتر.
وعزت الوكالة ارتفاع سعر خام دبي بسبب تزايد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط الخام من روسيا، بينما ارتفع سعر عقود التسليم في أغسطس/ آب بمقدار 10530 ين من يوم الجمعة لينتهي عند 77240 ين للكيلو لتر.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي
15:45 GMT
ومثل هذا أعلى مستوى منذ ما قبل انهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008.
وقفزت العقود الآجلة الرئيسية للذهب، التي يتم تسليمها في فبراير/ شباط 2023، في بورصة أوساكا، اليوم الاثنين، لفترة وجيزة لتصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 7377 ين لكل غرام.
وأصبح المعدن الثمين ملاذا آمنا اجتذب إليه عمليات الشراء وسط حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن وضع الاقتصاد العالمي.
وسجلت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا بنسبة 8 في المئة، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، في ضوء استمرار الأزمة الأوكرانية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
20:32 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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