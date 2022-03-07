https://arabic.sputniknews.com/20220307/خام-دبي-يسجل-ارتفاعا-غير-مسبوق-ببورصة-طوكيو-1059592546.html

خام دبي يسجل ارتفاعا غير مسبوق ببورصة طوكيو

خام دبي يسجل ارتفاعا غير مسبوق ببورصة طوكيو

سجل سعر العقود الآجلة لنفط خام دبي القياسي ارتفاعا غير مسبوق في بورصة طوكيو للسلع اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T19:44+0000

2022-03-07T19:44+0000

2022-03-07T19:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اقتصاد

جمهورية لوغانسك الشعبية

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن خام دبي سجل أكبر زيادة يومية على الإطلاق بأكثر من 100 ألف ين/ 970 دولارا تقريبا/ لكل كيلو لتر/ 1000 لتر.وعزت الوكالة ارتفاع سعر خام دبي بسبب تزايد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط الخام من روسيا، بينما ارتفع سعر عقود التسليم في أغسطس/ آب بمقدار 10530 ين من يوم الجمعة لينتهي عند 77240 ين للكيلو لتر.ومثل هذا أعلى مستوى منذ ما قبل انهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008.وقفزت العقود الآجلة الرئيسية للذهب، التي يتم تسليمها في فبراير/ شباط 2023، في بورصة أوساكا، اليوم الاثنين، لفترة وجيزة لتصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 7377 ين لكل غرام.وأصبح المعدن الثمين ملاذا آمنا اجتذب إليه عمليات الشراء وسط حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن وضع الاقتصاد العالمي.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

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