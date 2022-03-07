سفير أوكرانيا في سيئول يعلن جمع أكثر من 3 ملايين دولار لدعم بلاده
أعلن السفير الأوكراني، في سيئول، دميترو بونومارينكو، اليوم الإثنين، عن جمع 3 ملايين دولار من كوريا الجنوبية لدعم بلاده.
وحسب تصريحات نشرتها السفارة الأوكرانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ديمترو إن مكتبه "جمع أكثر من 3 ملايين دولار من التبرعات من كوريا الجنوبية لدعم الجهود الأوكرانية في الحرب ضد روسيا"، حسب تعبيره.
“We sincerely appreciate the strong support from the Republic of Korea and its people," stated the Ambassador of Ukraine at forum held at Hankuk University today. #standwithukraine #stoprussianaggression https://t.co/wwztZ5Qpv6— Embassy of Ukraine in the Republic of Korea (@UKREmbinKorea) March 7, 2022
تصريحات السفير الأوكراني، جاءت خلال كلمة له في منتدى عُقِد في جامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية.
وتعهد ديمترو بإرسال تلك التبرعات إلى بلاده، قائلا: "سنرسل بعض الأموال مباشرة إلى البنك الوطني الأوكراني، وسنستخدم جزءا منها في شراء وإرسال المواد الغذائية والعلاجية لشعبنا".
The official bank account of the Embassy of Ukraine in KRW for your donations aimed for humanitarian aid to Ukraine 🇺🇦 we appreciate your support in this difficult for our state time.#StandWithUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/v9snu4TdKA— Embassy of Ukraine in the Republic of Korea (@UKREmbinKorea) March 6, 2022
وكانت السفارة الأوكرانية قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعلانا يتضمن حسابا بنكيا مخصصا لجمع التبرعات الإنسانية لمساعدة أوكرانيا.
وقال دوميترو: "نقدر بإخلاص الدعم القوي من كوريا الجنوبية وشعبها"، مشيرا إلى تعهد الحكومة الكورية الجنوبية بتقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية.