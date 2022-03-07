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https://arabic.sputniknews.com/20220307/سفير-أوكرانيا-في-سيئول-يعلن-جمع-أكثر-من-3-ملايين-دولار-لدعم-بلاده-1059591299.html
سفير أوكرانيا في سيئول يعلن جمع أكثر من 3 ملايين دولار لدعم بلاده
سفير أوكرانيا في سيئول يعلن جمع أكثر من 3 ملايين دولار لدعم بلاده
أعلن السفير الأوكراني، في سيئول، دميترو بونومارينكو، اليوم الإثنين، عن جمع 3 ملايين دولار من كوريا الجنوبية لدعم بلاده. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T18:55+0000
2022-03-07T18:55+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سيئول
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وحسب تصريحات نشرتها السفارة الأوكرانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ديمترو إن مكتبه "جمع أكثر من 3 ملايين دولار من التبرعات من كوريا الجنوبية لدعم الجهود الأوكرانية في الحرب ضد روسيا"، حسب تعبيره.تصريحات السفير الأوكراني، جاءت خلال كلمة له في منتدى عُقِد في جامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية.وتعهد ديمترو بإرسال تلك التبرعات إلى بلاده، قائلا: "سنرسل بعض الأموال مباشرة إلى البنك الوطني الأوكراني، وسنستخدم جزءا منها في شراء وإرسال المواد الغذائية والعلاجية لشعبنا".وكانت السفارة الأوكرانية قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعلانا يتضمن حسابا بنكيا مخصصا لجمع التبرعات الإنسانية لمساعدة أوكرانيا.وقال دوميترو: "نقدر بإخلاص الدعم القوي من كوريا الجنوبية وشعبها"، مشيرا إلى تعهد الحكومة الكورية الجنوبية بتقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سيئول

سفير أوكرانيا في سيئول يعلن جمع أكثر من 3 ملايين دولار لدعم بلاده

18:55 GMT 07.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / STAFF
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أعلن السفير الأوكراني، في سيئول، دميترو بونومارينكو، اليوم الإثنين، عن جمع 3 ملايين دولار من كوريا الجنوبية لدعم بلاده.
وحسب تصريحات نشرتها السفارة الأوكرانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ديمترو إن مكتبه "جمع أكثر من 3 ملايين دولار من التبرعات من كوريا الجنوبية لدعم الجهود الأوكرانية في الحرب ضد روسيا"، حسب تعبيره.
تصريحات السفير الأوكراني، جاءت خلال كلمة له في منتدى عُقِد في جامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية.
وتعهد ديمترو بإرسال تلك التبرعات إلى بلاده، قائلا: "سنرسل بعض الأموال مباشرة إلى البنك الوطني الأوكراني، وسنستخدم جزءا منها في شراء وإرسال المواد الغذائية والعلاجية لشعبنا".
وكانت السفارة الأوكرانية قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعلانا يتضمن حسابا بنكيا مخصصا لجمع التبرعات الإنسانية لمساعدة أوكرانيا.
وقال دوميترو: "نقدر بإخلاص الدعم القوي من كوريا الجنوبية وشعبها"، مشيرا إلى تعهد الحكومة الكورية الجنوبية بتقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية.
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