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حقيقة فيديو متداول بعنوان "سيدة عمرها 399 عاما"
حقيقة فيديو متداول بعنوان "سيدة عمرها 399 عاما"
انتشر مقطع فيديو متداول بعنوان "سيدة عمرها 399" على نطاق واسع على الإنترنت، لكن الحقيقة تقول غير ذلك وفقا لوسائل إعلام عالمية توصلت إلى حقيقة ما جاء فيه. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:11+0000
2022-03-08T21:11+0000
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وزعم الفيديو المتداول أن من يظهر فيه سيدة عمرها 399 عاما وهو ما أثار جدلا واسعا على الإنترنت، بينما حاول آخرون سرد مزاعم أخرى تقول إن من يظهر في الفيديو رجل عمره 169 عاما.وتقول وكالة "رويترز"، في تقرير عن الواقعة، إن الرواية الصحيحة تكشف حقيقة هذا الفيديو بدقة، مشيرة إلى أن من يظهر في الفيديو هو رجل عمره 109 أعوام، وهو راهب يدعى لوانغ فو ياي، ويعيش في تايلاند.ويرجع تاريخ هذا الفيديو إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عندما انتشر فيديو للرجل وهو يمارس طقوس دينية خلال وجوده في المستشفى من أجل فتاة صغيرة، حيث حقق ملايين المشاهدات منذ ذلك الحين.ولفتت "رويترز" إلى أن أكبر معمرة في العالم حتى فبراير/ شباط الماضي هي السيدة اليابانية كين تاناكا، البالغة من العمر 119 عاما، بينما تعد الفرنسية جين كالمينت، هي أكبر معمرة في العالم تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما توفيت عن عمر جاوز الـ 122 عاما، في 1997.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/أكبر-معمرة-في-العالم-تبلغ-119-عاما-وتكشف-عن-طموحاتها-1054925753.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

حقيقة فيديو متداول بعنوان "سيدة عمرها 399 عاما"

21:11 GMT 08.03.2022
© REUTERS / KYODOتاناكا أكبر معمرة في العالم
تاناكا أكبر معمرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / KYODO
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انتشر مقطع فيديو متداول بعنوان "سيدة عمرها 399" على نطاق واسع على الإنترنت، لكن الحقيقة تقول غير ذلك وفقا لوسائل إعلام عالمية توصلت إلى حقيقة ما جاء فيه.
وزعم الفيديو المتداول أن من يظهر فيه سيدة عمرها 399 عاما وهو ما أثار جدلا واسعا على الإنترنت، بينما حاول آخرون سرد مزاعم أخرى تقول إن من يظهر في الفيديو رجل عمره 169 عاما.
وتقول وكالة "رويترز"، في تقرير عن الواقعة، إن الرواية الصحيحة تكشف حقيقة هذا الفيديو بدقة، مشيرة إلى أن من يظهر في الفيديو هو رجل عمره 109 أعوام، وهو راهب يدعى لوانغ فو ياي، ويعيش في تايلاند.
ويرجع تاريخ هذا الفيديو إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عندما انتشر فيديو للرجل وهو يمارس طقوس دينية خلال وجوده في المستشفى من أجل فتاة صغيرة، حيث حقق ملايين المشاهدات منذ ذلك الحين.
المعمرة اليابانية كاني تاناكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
4 يناير, 11:25 GMT
ولفتت "رويترز" إلى أن أكبر معمرة في العالم حتى فبراير/ شباط الماضي هي السيدة اليابانية كين تاناكا، البالغة من العمر 119 عاما، بينما تعد الفرنسية جين كالمينت، هي أكبر معمرة في العالم تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما توفيت عن عمر جاوز الـ 122 عاما، في 1997.
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