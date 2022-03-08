https://arabic.sputniknews.com/20220308/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تعلن-وقف-إطلاق-النار-أثناء-عملية-الإجلاء-1059626566.html

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء

أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية عن "الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة ماريوبول، ريثما تستمر عملية الإجلاء المعلن عنها للسكان... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:50+0000

2022-03-08T14:50+0000

2022-03-08T14:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495143_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_4c78789bd86cbcddbe5adad2f06e2247.jpg

وأضاف المقر في بيان، اليوم الثلاثاء: "اتهم مقاتلو التشكيل شبه العسكري النازي (آزوف) قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، والقوات المسلحة الروسية بمهاجمة ماريوبول بعد فتح ممرات إنسانية، إلا أن السكان في ماريوبول محتجزون كدروع بشرية، وقبل ذلك أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وقف إطلاق النار".وقالت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه "قد تم إخلاء 23 شخصا من مدينة ماريوبول في الساعة 13:00، في اتجاه مدينة نوفوازوفسك".وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في 7 مارس/ آذار: "النازيون، باستخدام تكتيكات إرهابية، ينشرون نقاط إطلاق النار الخاصة بهم على وجه التحديد في المنازل التي تحمل كتابات من نوع لا تطلقوا النار، الأطفال هنا".وأشار كوناشينكوف إلى أن "القوميين الأوكران في ماريوبول، يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".وأكد كوناشينكوف أن "الوضع في ماريوبول صعب كما يقول المدنيون الذين فروا من المدينة، حيث يختبئ الناس في الأقبية، وبسبب نقص الكهرباء والغاز في منازلهم يضطرون لطهي طعامهم على النيران في الشارع ويفرقهم المسلحون، ويقوم النازيون بإطلاق النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسيا-تعلن-عن-ممرات-خضراء-من-سومي-إلى-بولتافا-1059618671.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا