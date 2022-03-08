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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تعلن-وقف-إطلاق-النار-أثناء-عملية-الإجلاء-1059626566.html
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء
أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية عن "الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة ماريوبول، ريثما تستمر عملية الإجلاء المعلن عنها للسكان... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:50+0000
2022-03-08T14:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المقر في بيان، اليوم الثلاثاء: "اتهم مقاتلو التشكيل شبه العسكري النازي (آزوف) قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، والقوات المسلحة الروسية بمهاجمة ماريوبول بعد فتح ممرات إنسانية، إلا أن السكان في ماريوبول محتجزون كدروع بشرية، وقبل ذلك أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وقف إطلاق النار".وقالت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه "قد تم إخلاء 23 شخصا من مدينة ماريوبول في الساعة 13:00، في اتجاه مدينة نوفوازوفسك".وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في 7 مارس/ آذار: "النازيون، باستخدام تكتيكات إرهابية، ينشرون نقاط إطلاق النار الخاصة بهم على وجه التحديد في المنازل التي تحمل كتابات من نوع لا تطلقوا النار، الأطفال هنا".وأشار كوناشينكوف إلى أن "القوميين الأوكران في ماريوبول، يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".وأكد كوناشينكوف أن "الوضع في ماريوبول صعب كما يقول المدنيون الذين فروا من المدينة، حيث يختبئ الناس في الأقبية، وبسبب نقص الكهرباء والغاز في منازلهم يضطرون لطهي طعامهم على النيران في الشارع ويفرقهم المسلحون، ويقوم النازيون بإطلاق النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسيا-تعلن-عن-ممرات-خضراء-من-سومي-إلى-بولتافا-1059618671.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء

14:50 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية عن "الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة ماريوبول، ريثما تستمر عملية الإجلاء المعلن عنها للسكان المدنيين".
وأضاف المقر في بيان، اليوم الثلاثاء: "اتهم مقاتلو التشكيل شبه العسكري النازي (آزوف) قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، والقوات المسلحة الروسية بمهاجمة ماريوبول بعد فتح ممرات إنسانية، إلا أن السكان في ماريوبول محتجزون كدروع بشرية، وقبل ذلك أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وقف إطلاق النار".
وقالت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه "قد تم إخلاء 23 شخصا من مدينة ماريوبول في الساعة 13:00، في اتجاه مدينة نوفوازوفسك".
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12:50 GMT
وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في 7 مارس/ آذار: "النازيون، باستخدام تكتيكات إرهابية، ينشرون نقاط إطلاق النار الخاصة بهم على وجه التحديد في المنازل التي تحمل كتابات من نوع لا تطلقوا النار، الأطفال هنا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن "القوميين الأوكران في ماريوبول، يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".
وأكد كوناشينكوف أن "الوضع في ماريوبول صعب كما يقول المدنيون الذين فروا من المدينة، حيث يختبئ الناس في الأقبية، وبسبب نقص الكهرباء والغاز في منازلهم يضطرون لطهي طعامهم على النيران في الشارع ويفرقهم المسلحون، ويقوم النازيون بإطلاق النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".
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