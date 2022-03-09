https://arabic.sputniknews.com/20220309/بايدن-روسيا-المسؤولة-عن-ارتفاع-أسعار-البنزين-في-أمريكا-1059667582.html
بايدن: روسيا المسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا
بايدن: روسيا المسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أسعار الوقود للمواطنين الأمريكيين سترتفع. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:12+0000
2022-03-09T11:12+0000
2022-03-09T11:18+0000
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وأكد بايدن أن روسيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار الوقود (في الولايات المتحدة).اقرأ أيضا - أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين ليصل إلى 4.17 دولار للغالونصرح بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، ردًا على أسئلة الصحفيين، قائلاً:وعندما سئل رئيس الدولة عما ينوي قوله للشعب الأمريكي عن أوضاع أسعار البنزين. أجاب بايدن: "سوف ترتفع".ثم سئل عما يمكنه فعله حيال ذلك، قال الزعيم الأمريكي "ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به الآن. روسيا هي المسؤولة (عن ذلك)".اقرأ أيضا - الأمريكيون غاضبون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
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كاريكاتير, وسائط متعددة, أسعار النفط اليوم
بايدن: روسيا المسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا
11:12 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 11:18 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أسعار الوقود للمواطنين الأمريكيين سترتفع.
وأكد بايدن أن روسيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار الوقود (في الولايات المتحدة).
صرح بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، ردًا على أسئلة الصحفيين، قائلاً:
سترتفع أسعار البنزين للأمريكيين العاديين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الإدارة الأمريكية لا تستطيع فعل أي شيء في مثل هذا الموقف.
وعندما سئل رئيس الدولة عما ينوي قوله للشعب الأمريكي عن أوضاع أسعار البنزين. أجاب بايدن: "سوف ترتفع".
ثم سئل عما يمكنه فعله حيال ذلك، قال الزعيم الأمريكي "ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به الآن. روسيا هي المسؤولة (عن ذلك)".