https://arabic.sputniknews.com/20220310/انتعاش-أسواق-النفط-بعد-هبوط-حاد-في-جلسات-سابقة-1059718470.html
انتعاش أسواق النفط بعد هبوط حاد في جلسات سابقة
انتعاش أسواق النفط بعد هبوط حاد في جلسات سابقة
انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت بحدة في الجلسة السابقة وذلك عقب تخفيف الإمارات العربية المتحدة التصريحات بأن أوبك وحلفاءها قد يزيدون الإنتاج... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:48+0000
2022-03-10T11:48+0000
2022-03-10T11:48+0000
أسعار النفط اليوم
بورصات النفط
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.43 دولار أو 4.9% إلى 116.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش بعد تداولها داخل نطاق 8 دولارات، حسب رويترز.يأتي ذلك فيما هوى العقد القياسي 13% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في نحو عامين.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.49 دولار أو 4.1% إلى 113.19 دولار بعد تداولها في نطاق 7 دولارات.من جهته وصف تاماس فارجا، محلل سوق النفط في بي في إم، تراجع الأربعاء بأنه "تصحيح مؤقت".وكان عدم اليقين بشأن مصدر وتوقيت عرض استبدال الخام الروسي، قد أدى إلى توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.فمن جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر إن بلاده ملتزمة باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لزيادة المعروض من النفط بمقدار 400 ألف برميل فقط في اليوم.وقبل ساعات فقط، تراجعت الأسعار بعد تصريحات أدلى بها سفير الإمارات في واشنطن، الذي قال إن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات التي أحدثتها العقوبات المفروضة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/محللون-أسعار-النفط-ستواصل-ارتفاعها-وقد-تصل-إلى-185-دولارا-للبرميل-1059539271.html
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أسعار النفط اليوم, بورصات النفط
انتعاش أسواق النفط بعد هبوط حاد في جلسات سابقة
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انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت بحدة في الجلسة السابقة وذلك عقب تخفيف الإمارات العربية المتحدة التصريحات بأن أوبك وحلفاءها قد يزيدون الإنتاج للمساعدة في سد الفجوة في الصادرات الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.43 دولار أو 4.9% إلى 116.57 دولار للبرميل
بحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش بعد تداولها داخل نطاق 8 دولارات، حسب رويترز.
يأتي ذلك فيما هوى العقد القياسي 13% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في نحو عامين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.49 دولار أو 4.1% إلى 113.19 دولار بعد تداولها في نطاق 7 دولارات.
ونزل العقد 12% في الجلسة السابقة وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني.
من جهته وصف تاماس فارجا، محلل سوق النفط في بي في إم، تراجع الأربعاء بأنه "تصحيح مؤقت".
وكان عدم اليقين بشأن مصدر وتوقيت عرض استبدال الخام الروسي، قد أدى إلى توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.
أيضا فقد بعثت تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وسفيرها في واشنطن بإشارات متضاربة.
فمن جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر إن بلاده ملتزمة باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لزيادة المعروض من النفط بمقدار 400 ألف برميل فقط في اليوم.
وقبل ساعات فقط، تراجعت الأسعار بعد تصريحات أدلى بها سفير الإمارات في واشنطن، الذي قال إن بلاده ستشجع أوبك
على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات التي أحدثتها العقوبات المفروضة على روسيا.