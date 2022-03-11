https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-جنوب-إفريقيا-طلبوا-منا-التوسط-بين-روسيا-وأوكرانيا-واتصلت-ببوتين-1059754915.html

رئيس جنوب إفريقيا: طلبوا منا التوسط بين روسيا وأوكرانيا واتصلت ببوتين

رئيس جنوب إفريقيا: طلبوا منا التوسط بين روسيا وأوكرانيا واتصلت ببوتين

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن أطرافا لم يسمها طلبت من بلاده التوسط في الصراع الروسي الأوكراني. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:49+0000

2022-03-11T09:49+0000

2022-03-11T09:49+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ولم يفصح رامافوزا عن هوية تلك الأطراف التي تقدمت بالطلب، لكنه قال إنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه بضرورة تسوية الأمر من خلال المفاوضات، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق من الكرملين.وأضاف رئيس جنوب إفريقيا في منشور على صفحته بموقع لينكد-إن "بناء على علاقاتنا مع الاتحاد الروسي وكعضو في بريكس، تم الاتصال بجنوب أفريقيا للعب دور الوساطة"، في إشارة إلى مجموعة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم المعة، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله "إذا كان هناك أشخاص يريدون الانضمام بشكل طوعي، لا سيما إذا لم يكن ذلك من أجل المال للقدوم وإنما لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".وفي السياق نفسه، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال الاجتماع أن هناك أكثر من 16 ألف متطوع مستعد للمشاركة في العمليات العسكرية في روسيا وهم من بلدان مختلفة وأكثريتهم من دول الشرق الأوسط.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا