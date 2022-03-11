عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220311/سفير-أوكرانيا-في-اليابان-يروج-لمزاعم-اعتزام-روسيا-استخدام-الأسلحة-النووية-في-بلاده-1059753710.html
سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده
سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده
روج السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرغي كورسونسكي، لاعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:17+0000
2022-03-11T09:17+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673065_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cf1423a32b214b574015c4201facfb10.jpg
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي اليوم الجمعة: "من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا".تأتي هذه المزاعم بالرغم من أن روسيا لم تهدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أمر الرئيس الروسي في أواخر الشهر الماضي، بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.وقال: "نحاول العمل مع شركائنا، القوى النووية الكبرى التي تعرف كيفية مراقبة الوضع بشأن الأسلحة النووية، ويمكن أن تساعدنا في عدم السماح بحدوث ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مناورات-الردع-الاستراتيجي-فيديو-1058856816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673065_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9eaf939c64e1e0fae545912435cb267e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا

سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده

09:17 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
روج السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرغي كورسونسكي، لاعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي اليوم الجمعة: "من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا".
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
19 فبراير, 11:59 GMT
تأتي هذه المزاعم بالرغم من أن روسيا لم تهدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أمر الرئيس الروسي في أواخر الشهر الماضي، بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.

وأوضح كورسونسكي إن أوكرانيا كانت تعتمد على حلفائها للمساعدة في تجنب أي نوع من التصعيد.

وقال: "نحاول العمل مع شركائنا، القوى النووية الكبرى التي تعرف كيفية مراقبة الوضع بشأن الأسلحة النووية، ويمكن أن تساعدنا في عدم السماح بحدوث ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала