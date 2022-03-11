https://arabic.sputniknews.com/20220311/سفير-أوكرانيا-في-اليابان-يروج-لمزاعم-اعتزام-روسيا-استخدام-الأسلحة-النووية-في-بلاده-1059753710.html
سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده
سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده
روج السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرغي كورسونسكي، لاعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:17+0000
2022-03-11T09:17+0000
2022-03-11T09:17+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي اليوم الجمعة: "من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا".تأتي هذه المزاعم بالرغم من أن روسيا لم تهدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أمر الرئيس الروسي في أواخر الشهر الماضي، بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.وقال: "نحاول العمل مع شركائنا، القوى النووية الكبرى التي تعرف كيفية مراقبة الوضع بشأن الأسلحة النووية، ويمكن أن تساعدنا في عدم السماح بحدوث ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مناورات-الردع-الاستراتيجي-فيديو-1058856816.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
سفير أوكرانيا في اليابان يروج لمزاعم اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده
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روج السفير الأوكراني لدى اليابان، سيرغي كورسونسكي، لاعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية في بلاده.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي اليوم الجمعة: "من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين مستعدا لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا".
تأتي هذه المزاعم بالرغم من أن روسيا لم تهدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أمر الرئيس الروسي
في أواخر الشهر الماضي، بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.
وأوضح كورسونسكي إن أوكرانيا كانت تعتمد على حلفائها للمساعدة في تجنب أي نوع من التصعيد.
وقال: "نحاول العمل مع شركائنا، القوى النووية الكبرى التي تعرف كيفية مراقبة الوضع بشأن الأسلحة النووية، ويمكن أن تساعدنا في عدم السماح بحدوث ذلك".