https://arabic.sputniknews.com/20220312/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-6-جنيهات-في-التعاملات-الصباحية-1059792690.html
أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات في التعاملات الصباحية
أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات في التعاملات الصباحية
شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة خلال التعاملات الصباحية، وصلت إلى 6 جنيهات للغرام الواحد. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T08:54+0000
2022-03-12T08:54+0000
2022-03-12T08:54+0000
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وحسب موقع مصراوي فقد زاد سعر غرام الذهب 6 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، على الرغم من اتجاه أسعار الذهب العالمية إلى الانخفاض.ووفقا للسوق المصري فقد شهد سعر الغرام عيار 14 زيادة حيث وصل إلى 587 جنيها، فيما وصل سعر الغرام عيار 18 إلى 759 جنيها، والغرام عيار 21 ارتفع إلى 880 جنيها، بينما ارتفع سعر الغرام عيار 24 ليصل إلى 1006 جنيهات.تأتي هذه الزيادة في السوق المصري رغم انخفاض أسعار الذهب العالمية خلال التداولات أمس، حيث هبط سعره بنسبة تبلغ 0.43%، ليظل تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.يشار إلى أن سوق الذهب المصري قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين تسارعا في وتيرة ارتفاع أسعاره، وذلك على خلفية ارتفاعه عالميا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-الذهب-في-مصر-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-خلال-العام-الحالي-1059617852.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات في التعاملات الصباحية
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شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة خلال التعاملات الصباحية، وصلت إلى 6 جنيهات للغرام الواحد.
وحسب موقع مصراوي
فقد زاد سعر غرام الذهب 6 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، على الرغم من اتجاه أسعار الذهب العالمية إلى الانخفاض.
ووفقا للسوق المصري فقد شهد سعر الغرام عيار 14 زيادة حيث وصل
إلى 587 جنيها، فيما وصل سعر الغرام عيار 18 إلى 759 جنيها، والغرام عيار 21 ارتفع إلى 880 جنيها، بينما ارتفع سعر الغرام عيار 24 ليصل إلى 1006 جنيهات.
وبخصوص سعر الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 7040 جنيها.
تأتي هذه الزيادة في السوق المصري رغم انخفاض أسعار الذهب
العالمية خلال التداولات أمس، حيث هبط سعره بنسبة تبلغ 0.43%، ليظل تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.
يشار إلى أن سوق الذهب المصري قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين تسارعا في وتيرة ارتفاع أسعاره، وذلك على خلفية ارتفاعه عالميا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.