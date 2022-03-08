https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-الذهب-في-مصر-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-خلال-العام-الحالي-1059617852.html
أسعار الذهب في مصر تصل إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي
أسعار الذهب في مصر تصل إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب ارتفاعه عالميا متأثرا بالعمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:27+0000
2022-03-08T12:27+0000
2022-03-08T12:27+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
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وحسب تصريحات لمصراوي، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن غرام الذهب زاد 13 جنيها دفعة واحدة بسبب ارتفاعه في البورصات العالمية.وعن تلك الزيادة قال نجيب: "سعر الغرام الحالي أعلى مستوى خلال العام الجاري".يشار إلى أن سعر الذهب عالميًا شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وصل إلى 2007 دولارات للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-1053812403.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تصل إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب ارتفاعه عالميا متأثرا بالعمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.
وحسب تصريحات لمصراوي،
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن غرام الذهب زاد 13 جنيها دفعة واحدة بسبب ارتفاعه في البورصات العالمية.
11 ديسمبر 2021, 13:15 GMT
وعن تلك الزيادة قال نجيب: "سعر الغرام
الحالي أعلى مستوى خلال العام الجاري".
وجاءت أسعاره المختلفة حسب نوعيته، حيث ارتفع الغرام عيار 14 إلى 587 جنيها، والغرام عيار 18 إلى 755 جنيها، والغرام عيار 21 إلى 881 جنيها، والغرام عيار 24 إلى 1007 جنيهات، فيما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7048 جنيها.
يشار إلى أن سعر الذهب عالميًا شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وصل
إلى 2007 دولارات للأوقية.