https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصحة-المصرية-تؤكد-انتهاء-ذروة-الموجة-الخامسة-لكورونا-في-بلادها-1059817169.html

الصحة المصرية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا في بلادها

الصحة المصرية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا في بلادها

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، انتهاء ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T19:03+0000

2022-03-12T19:03+0000

2022-03-12T19:03+0000

فيروس كورونا

مصر

العالم العربي

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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، عن حسام عبد الغفار أن مصر انتهت فيها ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وهو ما جعل خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، يقوم بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من الفيروس.وذكرت الصحيفة، نقلا عن حسام عبدالغفار، خلال هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، مساء اليوم السبت، أنه من خلال المتابعة وجد وزيرة الصحة المصري أن أعداد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في المحافظات المصرية، في تناقص مستمر منذ أسبوعين.وشدد الوزير المصري على أن بلاده تسير بشكل علمي ومنهجي ومنظم بهدف القضاء على فيروس كورونا، وهناك متابعة دقيقة لكل الشؤون والملفات الصحية التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن دخول بلاده لموجة سادسة لكورونا يتحدد بناء على المواطنين ومدى إداركهم لخطورة الأمر.ونادى وزير الصحة المصري بضرورة تلقي الجميع لقاح فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس، مضيفا أن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح، بشكل كامل، يعني تلقيهم "جرعتين"، ولكن المستهدف هو تطعيم 70% من الشعب المصرى مع بداية شهر يونيو/حزيران 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصحة-المصرية-لن-نرفع-قيود-كورونا-بالكامل-إلا-بعد-تطعيم-70-من-الشعب-1059814117.html

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فيروس كورونا, مصر, العالم العربي