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الصحة المصرية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا في بلادها
الصحة المصرية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا في بلادها
أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، انتهاء ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T19:03+0000
2022-03-12T19:03+0000
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، عن حسام عبد الغفار أن مصر انتهت فيها ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وهو ما جعل خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، يقوم بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من الفيروس.وذكرت الصحيفة، نقلا عن حسام عبدالغفار، خلال هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، مساء اليوم السبت، أنه من خلال المتابعة وجد وزيرة الصحة المصري أن أعداد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في المحافظات المصرية، في تناقص مستمر منذ أسبوعين.وشدد الوزير المصري على أن بلاده تسير بشكل علمي ومنهجي ومنظم بهدف القضاء على فيروس كورونا، وهناك متابعة دقيقة لكل الشؤون والملفات الصحية التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن دخول بلاده لموجة سادسة لكورونا يتحدد بناء على المواطنين ومدى إداركهم لخطورة الأمر.ونادى وزير الصحة المصري بضرورة تلقي الجميع لقاح فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس، مضيفا أن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح، بشكل كامل، يعني تلقيهم "جرعتين"، ولكن المستهدف هو تطعيم 70% من الشعب المصرى مع بداية شهر يونيو/حزيران 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصحة-المصرية-لن-نرفع-قيود-كورونا-بالكامل-إلا-بعد-تطعيم-70-من-الشعب-1059814117.html
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فيروس كورونا, مصر, العالم العربي

الصحة المصرية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا في بلادها

19:03 GMT 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، انتهاء ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده.
ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، عن حسام عبد الغفار أن مصر انتهت فيها ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وهو ما جعل خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، يقوم بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من الفيروس.
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
الصحة المصرية: لن نرفع قيود كورونا بالكامل إلا بعد تطعيم 70% من الشعب
17:37 GMT
وذكرت الصحيفة، نقلا عن حسام عبدالغفار، خلال هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، مساء اليوم السبت، أنه من خلال المتابعة وجد وزيرة الصحة المصري أن أعداد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في المحافظات المصرية، في تناقص مستمر منذ أسبوعين.
وشدد الوزير المصري على أن بلاده تسير بشكل علمي ومنهجي ومنظم بهدف القضاء على فيروس كورونا، وهناك متابعة دقيقة لكل الشؤون والملفات الصحية التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن دخول بلاده لموجة سادسة لكورونا يتحدد بناء على المواطنين ومدى إداركهم لخطورة الأمر.
ونادى وزير الصحة المصري بضرورة تلقي الجميع لقاح فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس، مضيفا أن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح، بشكل كامل، يعني تلقيهم "جرعتين"، ولكن المستهدف هو تطعيم 70% من الشعب المصرى مع بداية شهر يونيو/حزيران 2022.
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