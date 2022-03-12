عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بعد-إصابته-في-مباراة-برايتون-هل-يغيب-محمد-صلاح-عن-مباراة-ليفربول-المقبلة-1059820183.html
بعد إصابته في مباراة برايتون.. هل يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة؟
بعد إصابته في مباراة برايتون.. هل يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة؟
كشفت وسائل إعلام مصرية عن حجم إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة برايتون، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم السبت، ومدى غيابه عن مباراة فريقه... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:37+0000
2022-03-12T20:37+0000
مجتمع
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059428677_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_4c432a0f5ecb29cb4ca188bdc3cee8be.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني يلا كورة، مساء اليوم السبت، أن خروج نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، فور إصابته، مباشرة، في مباراة فريقه أمام برايتون، جاء لإجراء احترازي، خاصة أن نادي ليفربول يستعد لمباراة مهمة، يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه نظيره الآرسنال.ويذكر أن محمد صلاح قد غادر في الدقيقة 64 من عمر أحداث مباراة ليفربول أمام برايتون، بعدما سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ليفوز فريق "الريدز" بهدفين لهدف واحد.وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.وما يزال النجم المصري، محمد صلاح، متصدرا هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليغ"، بعدما وصوله إلى الهدف الـ 20، بفارق 8 أهداف عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.في وقت يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وذلك بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر، نادي مانشستر سيتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/محمد-صلاح-يسجل-مجددا-مع-ليفربول-ويخرج-مصابا-من-مباراة-برايتون-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1059807965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059428677_94:0:2205:1583_1920x0_80_0_0_970b421ec5c943c02dc34238adcb8881.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, ليفربول

بعد إصابته في مباراة برايتون.. هل يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة؟

20:37 GMT 12.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALOنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
تابعنا عبرGoogle news
كشفت وسائل إعلام مصرية عن حجم إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة برايتون، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم السبت، ومدى غيابه عن مباراة فريقه المقبلة.
وأكد الموقع الإلكتروني يلا كورة، مساء اليوم السبت، أن خروج نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، فور إصابته، مباشرة، في مباراة فريقه أمام برايتون، جاء لإجراء احترازي، خاصة أن نادي ليفربول يستعد لمباراة مهمة، يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه نظيره الآرسنال.
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
14:48 GMT
ويذكر أن محمد صلاح قد غادر في الدقيقة 64 من عمر أحداث مباراة ليفربول أمام برايتون، بعدما سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ليفوز فريق "الريدز" بهدفين لهدف واحد.
وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
وما يزال النجم المصري، محمد صلاح، متصدرا هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليغ"، بعدما وصوله إلى الهدف الـ 20، بفارق 8 أهداف عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.
في وقت يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وذلك بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر، نادي مانشستر سيتي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:22 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала