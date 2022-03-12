https://arabic.sputniknews.com/20220312/ملايين-القتلى-فيديو-مروع-يصف-ما-سيحصل-إذ-نشبت-حرب-نووية-بين-أمريكا-وروسيا-1059801752.html
ملايين القتلى... فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا
ملايين القتلى... فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يحاكي ما سيحدث في حال نشوب حرب نووية على المستوى العالمي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:38+0000
2022-03-12T12:38+0000
2022-03-12T12:43+0000
القنبلة النووية
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الفيديو الذي يعود في الأساس إلى بحث لجامعة برينستون الأمريكية، نشرته عام 2019، وحاكت فيه الأوضاع إذا حدثت حرب نووية بين روسا والولايات المتحدة الأمريكية.وقال البحث إن التقديرات تشير في حالة الحرب النووية إلى سقوط أكثر من 90 مليون قتيل وجريح خلال الساعات القليلة الأولى من الصراع.ولفت البحث إلى أنه جاء عقب تزايد خطر نشوب حرب نووية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، علما بأن البحث كان قبل الأحداث الأوكرانية.وعن آلية اعتماد هذه الأرقام قال البحث: "يتم تحديد الوفيات والإصابات الفورية الناتجة التي قد تحدث في كل مرحلة من مراحل النزاع باستخدام بيانات منNUKEMAP، وتقتصر جميع تقديرات الوفيات على الوفيات الحادة الناجمة عن التفجيرات النووية وستزداد بشكل كبير بسبب الوفيات التي تحدث من التداعيات النووية وغيرها من الآثار طويلة المدى".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-عن-احتمال-نشوب-حرب-نووية-اسألوا-بايدن-عن-ذلك-1059378137.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القنبلة النووية
ملايين القتلى... فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا
12:38 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يحاكي ما سيحدث في حال نشوب حرب نووية على المستوى العالمي.
الفيديو الذي يعود في الأساس إلى بحث لجامعة برينستون الأمريكية، نشرته عام 2019، وحاكت فيه الأوضاع إذا حدثت حرب نووية
بين روسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البحث إن التقديرات تشير في حالة الحرب النووية إلى سقوط أكثر من
90 مليون قتيل وجريح خلال الساعات القليلة الأولى من الصراع.
ولفت البحث إلى أنه جاء عقب تزايد خطر نشوب حرب نووية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، علما بأن البحث كان قبل الأحداث الأوكرانية.
وعن آلية اعتماد هذه الأرقام قال البحث: "يتم تحديد الوفيات والإصابات الفورية الناتجة التي قد تحدث في كل مرحلة من مراحل النزاع باستخدام بيانات منNUKEMAP، وتقتصر جميع تقديرات الوفيات
على الوفيات الحادة الناجمة عن التفجيرات النووية وستزداد بشكل كبير بسبب الوفيات التي تحدث من التداعيات النووية وغيرها من الآثار طويلة المدى".