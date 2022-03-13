https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصحة-المصرية-تكتفي-ببيان-أسبوعي-عن-كورونا-بعد-تراجع-الإصابات-1059844692.html
الصحة المصرية تكتفي ببيان أسبوعي عن كورونا بعد تراجع الإصابات
الصحة المصرية تكتفي ببيان أسبوعي عن كورونا بعد تراجع الإصابات
يتواصل تراجع الإحصائيات الرسمية الخاصة بمصابي كورونا في مصر تدريجيا منذ أسابيع، وهو ما دفع وزارة الصحة المصرية إلى التوقف عن إصدار البيان اليومي والاكتفاء... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:49+0000
2022-03-13T13:49+0000
2022-03-13T13:49+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
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ذكر ذلك موقع "مصراوي" اليوم السبت، في تقرير عن الوضع الوبائي في مصر بعد تجاوز ذروة الموجة الخامسة من الجائحة في البلاد.يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة بالفيروس في نهاية يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى 8 حالات وفاة.وسجلت مصر مستويات قياسية في حجم الإصابات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، خاصة فيما يتعلق بمتحور أوميكرون الأكثر انتشارا بين متحورات الفيروس التاجي.ولفت الموقع إلى أن عدد الإصابات في مصر تراجع بنحو 62.8 في المئة، وهو ما جعل البلاد تشهد استقرار كبيرا في الوضع الوبائي الخاص بجائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصحة-المصرية-تؤكد-انتهاء-ذروة-الموجة-الخامسة-لكورونا-في-بلادها-1059817169.html
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العالم العربي, فيروس كورونا
الصحة المصرية تكتفي ببيان أسبوعي عن كورونا بعد تراجع الإصابات
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يتواصل تراجع الإحصائيات الرسمية الخاصة بمصابي كورونا في مصر تدريجيا منذ أسابيع، وهو ما دفع وزارة الصحة المصرية إلى التوقف عن إصدار البيان اليومي والاكتفاء ببيان أسبوعي عن وضع الإصابات.
ذكر ذلك موقع "مصراوي" اليوم السبت، في تقرير عن الوضع الوبائي
في مصر بعد تجاوز ذروة الموجة الخامسة
من الجائحة في البلاد.
يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة بالفيروس في نهاية يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى 8 حالات وفاة.
وسجلت مصر مستويات قياسية في حجم الإصابات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، خاصة فيما يتعلق بمتحور أوميكرون
الأكثر انتشارا بين متحورات الفيروس التاجي.
ولفت الموقع إلى أن عدد الإصابات
في مصر تراجع بنحو 62.8 في المئة، وهو ما جعل البلاد تشهد استقرار كبيرا في الوضع الوبائي الخاص بجائحة كورونا.