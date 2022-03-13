https://arabic.sputniknews.com/20220313/شمخاني-يعلق-على-الهجوم-الجديد-للحرس-الثوري-إيران-تصنع-القوة-لنفسها-في-الميدان-والدبلوماسية-1059860190.html

شمخاني يعلق على الهجوم الجديد للحرس الثوري: إيران تصنع القوة لنفسها في الميدان والدبلوماسية

شمخاني يعلق على الهجوم الجديد للحرس الثوري: إيران تصنع القوة لنفسها في الميدان والدبلوماسية

علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في إيران، علي شمخاني، اليوم الأحد، على استهداف الحرس الثوري الإيراني، لمواقع تابعة لجهاز "الموساد" الإسرائيلي في مدينة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T19:06+0000

2022-03-13T19:06+0000

2022-03-13T19:06+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أربيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg

وكتب شمخاني عبر حسابه على "تويتر"، إن: "الميدان والدبلوماسية هما أداتا إنتاج القوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تستخدم بذكاء للدفاع عن المصالح الوطنية والأمن".وأضاف: "تجربة أكثر من 40 عاما من الثورة علمت الشعب الإيراني أن الاعتماد على الشرق والغرب لا يضمن حقوقهم وأمنهم".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أربيل