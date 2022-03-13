https://arabic.sputniknews.com/20220313/كيليني-عن-عدم-فوز-يوفنتوس-بدوري-الأبطال-منذ-26-عاما-نحاول-كل-عام-ولن-نشعر-بالملل-1059848878.html
كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل
كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل
قال المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني قائد ونجم يوفنتوس، إن فريقه سيحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:46+0000
2022-03-13T14:46+0000
2022-03-13T14:46+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
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وأضاف كيليني في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، "دوري الأبطال شئ نفتقده جميعا في يوفنتوس منذ عام 1996، لقد اقتربنا كثيرا قبل ذلك من تحقيق هذا اللقب ونحن نحاول كل عام".وأكد أن اليوفي لن يشعر بالملل من تكرار محاولة الفوز بالبطولة التي غابت عن خزائنه منذ 26 عاما.وتابع "تلك البطولة لا يفز بها الفريق الأفضل دائماً، وفي السنوات الثلاثة الماضية خرجنا على يد بورتو وليون وأياكس، لكننا لن نستسلم وهذا العام يمكننا أن نحاول الفوز بها".وحول اعتزاله كرة القدم، أجاب مازحا "ربما عليّ القيام بالاتصال بزلاتان إبراهيموفيتش وأسأله ماذا سيقرر أن نفعل..ربما نقرر ذلك معا".ويستعد يوفنتوس لمواجهة فياريال في إيطاليا يوم الأربعاء المقبل الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) في لقاء الإياب بدور الـ16 وكانت مباراة الذهاب حسمت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السلطات-الإيطالية-تقتحم-مبنى-يوفنتوس-بسبب-صفقات-مشبوهة-1053326582.html
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أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة
كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل
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قال المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني قائد ونجم يوفنتوس، إن فريقه سيحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.
وأضاف كيليني في مقابلة مع صحيفة "التايمز
"، "دوري الأبطال شئ نفتقده جميعا في يوفنتوس منذ عام 1996، لقد اقتربنا كثيرا قبل ذلك من تحقيق هذا اللقب ونحن نحاول كل عام".
27 نوفمبر 2021, 12:25 GMT
وأكد أن اليوفي لن يشعر بالملل من تكرار محاولة الفوز بالبطولة التي غابت عن خزائنه منذ 26 عاما.
وتابع "تلك البطولة لا يفز بها الفريق الأفضل دائماً، وفي السنوات الثلاثة الماضية خرجنا على يد بورتو وليون وأياكس، لكننا لن نستسلم وهذا العام يمكننا أن نحاول الفوز بها".
وحول اعتزاله كرة القدم، أجاب مازحا "ربما عليّ القيام بالاتصال بزلاتان إبراهيموفيتش
وأسأله ماذا سيقرر أن نفعل..ربما نقرر ذلك معا".
ويستعد يوفنتوس
لمواجهة فياريال في إيطاليا يوم الأربعاء المقبل الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) في لقاء الإياب بدور الـ16 وكانت مباراة الذهاب حسمت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.