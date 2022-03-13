عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/كيليني-عن-عدم-فوز-يوفنتوس-بدوري-الأبطال-منذ-26-عاما-نحاول-كل-عام-ولن-نشعر-بالملل-1059848878.html
كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل
كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل
قال المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني قائد ونجم يوفنتوس، إن فريقه سيحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:46+0000
2022-03-13T14:46+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050462419_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_05882596db857dcf1adaaeb786ca4502.jpg
وأضاف كيليني في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، "دوري الأبطال شئ نفتقده جميعا في يوفنتوس منذ عام 1996، لقد اقتربنا كثيرا قبل ذلك من تحقيق هذا اللقب ونحن نحاول كل عام".وأكد أن اليوفي لن يشعر بالملل من تكرار محاولة الفوز بالبطولة التي غابت عن خزائنه منذ 26 عاما.وتابع "تلك البطولة لا يفز بها الفريق الأفضل دائماً، وفي السنوات الثلاثة الماضية خرجنا على يد بورتو وليون وأياكس، لكننا لن نستسلم وهذا العام يمكننا أن نحاول الفوز بها".وحول اعتزاله كرة القدم، أجاب مازحا "ربما عليّ القيام بالاتصال بزلاتان إبراهيموفيتش وأسأله ماذا سيقرر أن نفعل..ربما نقرر ذلك معا".ويستعد يوفنتوس لمواجهة فياريال في إيطاليا يوم الأربعاء المقبل الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) في لقاء الإياب بدور الـ16 وكانت مباراة الذهاب حسمت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السلطات-الإيطالية-تقتحم-مبنى-يوفنتوس-بسبب-صفقات-مشبوهة-1053326582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050462419_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a8ef729fb7710f583946175a93cb5bf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة

كيليني عن عدم فوز يوفنتوس بدوري الأبطال منذ 26 عاما: نحاول كل عام ولن نشعر بالملل

14:46 GMT 13.03.2022
© REUTERS / MASSIMO PINCAمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 17 أكتوبر 2021
مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 17 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / MASSIMO PINCA
تابعنا عبرGoogle news
قال المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني قائد ونجم يوفنتوس، إن فريقه سيحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.
وأضاف كيليني في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، "دوري الأبطال شئ نفتقده جميعا في يوفنتوس منذ عام 1996، لقد اقتربنا كثيرا قبل ذلك من تحقيق هذا اللقب ونحن نحاول كل عام".
رئيس يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
السلطات الإيطالية تقتحم مبنى يوفنتوس بسبب صفقات مشبوهة
27 نوفمبر 2021, 12:25 GMT
وأكد أن اليوفي لن يشعر بالملل من تكرار محاولة الفوز بالبطولة التي غابت عن خزائنه منذ 26 عاما.
وتابع "تلك البطولة لا يفز بها الفريق الأفضل دائماً، وفي السنوات الثلاثة الماضية خرجنا على يد بورتو وليون وأياكس، لكننا لن نستسلم وهذا العام يمكننا أن نحاول الفوز بها".
وحول اعتزاله كرة القدم، أجاب مازحا "ربما عليّ القيام بالاتصال بزلاتان إبراهيموفيتش وأسأله ماذا سيقرر أن نفعل..ربما نقرر ذلك معا".
ويستعد يوفنتوس لمواجهة فياريال في إيطاليا يوم الأربعاء المقبل الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) في لقاء الإياب بدور الـ16 وكانت مباراة الذهاب حسمت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:58 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала