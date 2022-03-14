https://arabic.sputniknews.com/20220314/الصين-تسجل-عدد-إصابات-بكورونا-في-3-أشهر-الأخيرة-فقط-أكثر-من-عام-2021-بكامله-1059879973.html

الصين تسجل عدد إصابات بكورونا في 3 أشهر الأخيرة فقط أكثر من عام 2021 بكامله

الصين تسجل عدد إصابات بكورونا في 3 أشهر الأخيرة فقط أكثر من عام 2021 بكامله

سجلت الصين عددا من الإصابات المحلية التي تظهر عليها أعراض بكوفيد-19 حتى الآن أكبر مما تم تسجيله في عام 2021 بكامله. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T11:02+0000

2022-03-14T11:02+0000

2022-03-14T11:02+0000

الصين

فيروس كورونا

مجتمع

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وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 1337 إصابة جديدة محلية مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا يوم 13 مارس/آذار، وبذلك يصل الإجمالي هذا العام إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة بالمقارنة مع 8378 إصابة في 2021، وفقا لوكالة "رويترز".وأوضحت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل 1437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 1938 في اليوم السابق.وسجلت الصين 906 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1455 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 116902 إصابة مؤكدة.ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.لقي أكثر من ستة ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.ولكن منظمة الصحة العالمية تعتقد أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بمرتين أو ثلاث مرات.وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.وفيما يسعى جزء كبير من العالم للتعايش مع المرض، لا تزال الصين ملتزمة القضاء عليه وطلبت من هونغ كونغ تطبيق سياسة "صفر كوفيد" على غرارها.أطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل تقضي بإجراء فحوص لجميع سكانها البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة وبناء مخيمات عزل.

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الصين, فيروس كورونا, مجتمع