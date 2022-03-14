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https://arabic.sputniknews.com/20220314/العثور-على-كائن-غريب-في-أحد-شوارع-أستراليا-فيديو-1059906545.html
العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو
العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو
عثر أحد سكان مدينة سيدني الأسترالية على كائن غريب في شارع من الشوارع التي أغرقتها فيضانات تسببت فيها أمطار غزيرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:42+0000
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منوعات
أستراليا
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذا الكائن الغريب لا يزال غير معروف حتى للمتخصصين في علوم الأحياء.ويظهر الكائن الذي تم العثور عليه بأعين صغيرة وله جسم لزج وطرف ممتد بطول جسمه.وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا الكائن الذي أثار جدلا واسعا على الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20200201/رأس-ضخم-و-ذيل-طويل-اصطياد-كائن-بحري-غريب-في-أمريكا-فيديو-1044404322.html
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منوعات, أستراليا

العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو

19:42 GMT 14.03.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTسيدني الأسترالية تستعد لعزل عام مطول بعد تفش لكوفيد-19 يوليو 2021
سيدني الأسترالية تستعد لعزل عام مطول بعد تفش لكوفيد-19 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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عثر أحد سكان مدينة سيدني الأسترالية على كائن غريب في شارع من الشوارع التي أغرقتها فيضانات تسببت فيها أمطار غزيرة.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذا الكائن الغريب لا يزال غير معروف حتى للمتخصصين في علوم الأحياء.
رأس ضخم و ذيل طويل... اصطياد كائن بحري غريب في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2020
رأس ضخم و ذيل طويل... اصطياد كائن بحري غريب في أمريكا (فيديو)
1 فبراير 2020, 18:50 GMT
ويظهر الكائن الذي تم العثور عليه بأعين صغيرة وله جسم لزج وطرف ممتد بطول جسمه.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا الكائن الذي أثار جدلا واسعا على الإنترنت.
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