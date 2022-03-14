https://arabic.sputniknews.com/20220314/العثور-على-كائن-غريب-في-أحد-شوارع-أستراليا-فيديو-1059906545.html
العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو
العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو
عثر أحد سكان مدينة سيدني الأسترالية على كائن غريب في شارع من الشوارع التي أغرقتها فيضانات تسببت فيها أمطار غزيرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:42+0000
2022-03-14T19:42+0000
2022-03-14T19:42+0000
منوعات
أستراليا
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذا الكائن الغريب لا يزال غير معروف حتى للمتخصصين في علوم الأحياء.ويظهر الكائن الذي تم العثور عليه بأعين صغيرة وله جسم لزج وطرف ممتد بطول جسمه.وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا الكائن الذي أثار جدلا واسعا على الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20200201/رأس-ضخم-و-ذيل-طويل-اصطياد-كائن-بحري-غريب-في-أمريكا-فيديو-1044404322.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أستراليا
العثور على كائن غريب في أحد شوارع أستراليا… فيديو
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عثر أحد سكان مدينة سيدني الأسترالية على كائن غريب في شارع من الشوارع التي أغرقتها فيضانات تسببت فيها أمطار غزيرة.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذا الكائن الغريب لا يزال غير معروف حتى للمتخصصين في علوم الأحياء
.
ويظهر الكائن الذي تم العثور عليه بأعين صغيرة وله جسم لزج وطرف ممتد بطول جسمه.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا الكائن الذي أثار جدلا
واسعا على الإنترنت.