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https://arabic.sputniknews.com/20220314/عثمان-ديمبلي-يتألق-في-مواجهة-برشلونة-ضد-أوساسونا-1059892859.html
عثمان ديمبلي يتألق في مواجهة برشلونة ضد أوساسونا
عثمان ديمبلي يتألق في مواجهة برشلونة ضد أوساسونا
أظهر جناح فريق "برشلونة" عثمان ديمبلي تألقا كبيرا في مباراة "برشلونة" ضد "أوساسونا" بالجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإسباني. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:46+0000
2022-03-14T14:46+0000
رياضة
الدوري الإسباني
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وفاز البارسا على أوساسونا بـ 4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، وحقق اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، عددا من الأرقام المميزة خلال مشاركته في المباراة، حيث قاد فريقه لفوز ساحق.ونشرت وسائل إعلام إحصائيات عن إنجازات ديمبلي مع الفريق الكتالوني في تلك المباراة، أبرزها أنه شارك في صناعة هدفين للبارسا عن تمريرتين حاسمتين لكل من أوباميانج وفيران توريس.ووصل عدد الكرات العرضية التي أرسلها ديمبلي داخل منطقة جزاء الخصم إلى 7 كرات عرضية، بينما استطاع استرداد 6 كرات من الخصم وهو ما يعني أنه كان يقوم بدور دفاعي مهم لفريقه.وبالنسبة للتدخلات الفردية ضد الخصم استطاع اللاعب الفرنسي استخلاص الكرة 3 مرات من لاعبي أوساسونا، في حين وصل عدد المرات التي لمس فيها الكرة إلى 93 مرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/برشلونة-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-مواجهة-سيلتا-فيغو-1050624351.html
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رياضة, الدوري الإسباني

عثمان ديمبلي يتألق في مواجهة برشلونة ضد أوساسونا

14:46 GMT 14.03.2022
© REUTERS / ALBERT GEAبرشلونة الإسباني يفوز بكأس خوان غامبر على يوفنتوس الأحد 8 أغسطس 2021
برشلونة الإسباني يفوز بكأس خوان غامبر على يوفنتوس الأحد 8 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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أظهر جناح فريق "برشلونة" عثمان ديمبلي تألقا كبيرا في مباراة "برشلونة" ضد "أوساسونا" بالجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإسباني.
وفاز البارسا على أوساسونا بـ 4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، وحقق اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، عددا من الأرقام المميزة خلال مشاركته في المباراة، حيث قاد فريقه لفوز ساحق.
ونشرت وسائل إعلام إحصائيات عن إنجازات ديمبلي مع الفريق الكتالوني في تلك المباراة، أبرزها أنه شارك في صناعة هدفين للبارسا عن تمريرتين حاسمتين لكل من أوباميانج وفيران توريس.
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة سيلتا فيغو
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ووصل عدد الكرات العرضية التي أرسلها ديمبلي داخل منطقة جزاء الخصم إلى 7 كرات عرضية، بينما استطاع استرداد 6 كرات من الخصم وهو ما يعني أنه كان يقوم بدور دفاعي مهم لفريقه.
وبالنسبة للتدخلات الفردية ضد الخصم استطاع اللاعب الفرنسي استخلاص الكرة 3 مرات من لاعبي أوساسونا، في حين وصل عدد المرات التي لمس فيها الكرة إلى 93 مرة.
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