https://arabic.sputniknews.com/20220314/كاظم-الساهر-يثير-ضجة-بغنائه-مع-حفيدتيه-على-المسرح-لأول-مرة-صور-وفيديو-1059892026.html
كاظم الساهر يثير ضجة بغنائه مع حفيدتيه على المسرح لأول مرة... صور وفيديو
كاظم الساهر يثير ضجة بغنائه مع حفيدتيه على المسرح لأول مرة... صور وفيديو
أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعا مصورا يعرض لأول مرة غنائه مع حفيدتيه على المسرح. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:31+0000
2022-03-14T14:31+0000
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ويظهر الساهر مع حفيدتيه في الفيديو وهو يغني معهما أغنيته الشهيرة "عيد العشاق" خلال حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم السبت الموافق 12 مارس/ آذار الجاري.وحفيدات كاظم الساهر هن، آية وسنا، وهن بنات نجله الأكبر، وسام.وأثارت صور وفيديوهات كاظم الساهر مع حفيدتيه رواجا كبيرا، خاصة وأن الفنان العراقي من الفنانين الذين لا يشاركون معجبيهم صورا من حياتهم العائلية والأسرية.جاء حفل كاظم الساهر في لوس أنجلوس ضمن جولته الغنائية في أمريكا، والتي تشمل عدة مدن، منها هيوستن وشيكاغو وديترويت وواشنطن ونيو جيرسي، ومن المقرر أن يسافر بعدها إلى كندا لإحياء حفلين فى تورنتو ومونتريال، بتاريخ 30 مارس/ آذار الجاري و1 نيسان/ أبريل المقبل.وكان الموت قد فجع كاظم الساهر مع بداية العام الجاري 2022، عندما توفي شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، الذي نعاه بهذه الكلمات: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله، وتابع لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/كاظم-الساهر-يحذر-الجمهور-في-أول-ظهور-بعد-وفاة-شقيقه-1056231463.html
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مجتمع, منوعات, العراق
كاظم الساهر يثير ضجة بغنائه مع حفيدتيه على المسرح لأول مرة... صور وفيديو
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أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعا مصورا يعرض لأول مرة غنائه مع حفيدتيه على المسرح.
ويظهر الساهر مع حفيدتيه في الفيديو وهو يغني معهما أغنيته الشهيرة "عيد العشاق" خلال حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم السبت الموافق 12 مارس/ آذار الجاري.
وحفيدات كاظم الساهر هن، آية وسنا، وهن بنات نجله الأكبر، وسام.
وأثارت صور وفيديوهات كاظم الساهر مع حفيدتيه رواجا كبيرا، خاصة وأن الفنان العراقي من الفنانين الذين لا يشاركون معجبيهم صورا من حياتهم العائلية والأسرية.
جاء حفل كاظم الساهر في لوس أنجلوس ضمن جولته الغنائية في أمريكا، والتي تشمل عدة مدن، منها هيوستن وشيكاغو وديترويت وواشنطن ونيو جيرسي، ومن المقرر أن يسافر بعدها إلى كندا لإحياء حفلين فى تورنتو ومونتريال، بتاريخ 30 مارس/ آذار الجاري و1 نيسان/ أبريل المقبل.
وكان الموت قد فجع كاظم الساهر مع بداية العام الجاري 2022، عندما توفي شقيقه الأكبر
، علي جبار إبراهيم السامرائي، الذي نعاه بهذه الكلمات: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله، وتابع لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".