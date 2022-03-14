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https://arabic.sputniknews.com/20220314/محمد-صلاح-يغيب-عن-تدريبات-ليفربول-وشكوك-حول-لحاقه-بقمة-أرسنال-1059907976.html
محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول وشكوك حول لحاقه بقمة أرسنال
محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول وشكوك حول لحاقه بقمة أرسنال
شهدت تدريبات ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، غياب اللاعب المصري محمد صلاح استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T20:46+0000
2022-03-14T20:46+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة ليفربول إيكو، أن "محمد صلاح، أصبح مهدداً بالغياب عن المشاركة مع الريدز فى مواجهة آرسنال، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى القمة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضافت الصحيفة، أن "محمد صلاح يسابق الزمن لكي يكون جاهزا للمشاركة مع الريدز أمام أرسنال، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب الصدارة".وكان قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء الأخير الذي أقيم على ملعب "فالمر" مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، وشارك البرتغالي دييجو جوتا، بدلا من صلاح في الدقيقة 65.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-إصابة-محمد-صلاح-هل-يشارك-في-مباراتي-المنتخب-المصري-أمام-السنغال-1059853070.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول وشكوك حول لحاقه بقمة أرسنال

20:46 GMT 14.03.2022
© REUTERS / KEMAL ASLANلاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / KEMAL ASLAN
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شهدت تدريبات ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، غياب اللاعب المصري محمد صلاح استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.
وذكرت صحيفة ليفربول إيكو، أن "محمد صلاح، أصبح مهدداً بالغياب عن المشاركة مع الريدز فى مواجهة آرسنال، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى القمة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز".
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وأضافت الصحيفة، أن "محمد صلاح يسابق الزمن لكي يكون جاهزا للمشاركة مع الريدز أمام أرسنال، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب الصدارة".
وكان قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء الأخير الذي أقيم على ملعب "فالمر" مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، وشارك البرتغالي دييجو جوتا، بدلا من صلاح في الدقيقة 65.
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