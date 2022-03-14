https://arabic.sputniknews.com/20220314/وكالة-بايدن-يزور-أوروبا-الأسابيع-المقبلة-لمناقشة-المسألة-الأوكرانية-1059908624.html
وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية
وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية
أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتوجه إلى أوروبا للقاء حلفائه الأوروبيين بشأن الصراع الورسي الأوكراني. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:27+0000
2022-03-14T21:27+0000
2022-03-14T21:27+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونقلت رويترز عن مصدرين، اليوم الاثنين، أن مسؤولين بالبيت الأبيض يناقشون إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية.قال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل لا تزال قيد الانتهاء، إن إحدى الخطط قيد المناقشة تدعو بايدن إلى لقاء قادة آخرين من حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 23 مارس ثم السفر إلى بولندا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل وثيق مع شركائها في حلف شمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لم يكن هناك أي قرار نهائي بشأن الرحلة.يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا
وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية
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أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتوجه إلى أوروبا للقاء حلفائه الأوروبيين بشأن الصراع الورسي الأوكراني.
ونقلت رويترز عن مصدرين، اليوم الاثنين، أن مسؤولين بالبيت الأبيض يناقشون إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن
إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية.
قال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل لا تزال قيد الانتهاء، إن إحدى الخطط قيد المناقشة تدعو بايدن إلى لقاء قادة آخرين من حلف شمال الأطلسي
في بروكسل في 23 مارس ثم السفر إلى بولندا.
وقال أحد المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الرحلة.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة
منخرطة بشكل وثيق مع شركائها في حلف شمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لم يكن هناك أي قرار نهائي بشأن الرحلة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا.