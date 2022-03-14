عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/وكالة-بايدن-يزور-أوروبا-الأسابيع-المقبلة-لمناقشة-المسألة-الأوكرانية-1059908624.html
وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية
وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية
أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتوجه إلى أوروبا للقاء حلفائه الأوروبيين بشأن الصراع الورسي الأوكراني. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:27+0000
2022-03-14T21:27+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059423618_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8e425c965f9f19dd7a98dd9da741198.jpg
ونقلت رويترز عن مصدرين، اليوم الاثنين، أن مسؤولين بالبيت الأبيض يناقشون إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية.قال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل لا تزال قيد الانتهاء، إن إحدى الخطط قيد المناقشة تدعو بايدن إلى لقاء قادة آخرين من حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 23 مارس ثم السفر إلى بولندا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل وثيق مع شركائها في حلف شمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لم يكن هناك أي قرار نهائي بشأن الرحلة.يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059423618_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_273b5c0359dbb2b41bf1a09eee3c20f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا

وكالة: بايدن يزور أوروبا الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية

21:27 GMT 14.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتوجه إلى أوروبا للقاء حلفائه الأوروبيين بشأن الصراع الورسي الأوكراني.
ونقلت رويترز عن مصدرين، اليوم الاثنين، أن مسؤولين بالبيت الأبيض يناقشون إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لمناقشة المسألة الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا
2 مارس, 03:14 GMT
قال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل لا تزال قيد الانتهاء، إن إحدى الخطط قيد المناقشة تدعو بايدن إلى لقاء قادة آخرين من حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 23 مارس ثم السفر إلى بولندا.
وقال أحد المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الرحلة.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل وثيق مع شركائها في حلف شمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لم يكن هناك أي قرار نهائي بشأن الرحلة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала