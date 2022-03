"آبل" تطرح هاتفا جديدا من الجيل الخامس بتكلفة مخفضة

#iPhoneSE (2022)

-4.7" HD Retina Display

-A15 Bionic Chip

-12MP Camera with new ISP

-TouchID

-iOS 15

-IP67 Rating

-5G Network

-Midnight, Starlight and Product RED



Price from $429



Pre-order Friday

Available From March 18#AppleEvent #TGFamily🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CJhkxLWmaC