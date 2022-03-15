https://arabic.sputniknews.com/20220315/آبل-تطرح-هاتفا-جديدا-من-الجيل-الخامس-بتكلفة-مخفضة-1059944993.html
"آبل" تطرح هاتفا جديدا من الجيل الخامس بتكلفة مخفضة
"آبل" تطرح هاتفا جديدا من الجيل الخامس بتكلفة مخفضة
تطلق صانعة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" جوالا جديدا من طراز "آيفون"، يوم الجمعة، والذي سيكون متاحا للجمهور بتكلفة اقتصادية رغم كونه من هواتف الجيل الخامس. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:25+0000
2022-03-15T17:25+0000
2022-03-15T17:25+0000
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وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الهاتف الجديد سيكون مناسبا للأشخاص الذين يرغبون في امتلاك أحد أجهزة "آيفون"، لكن دون الحاجة إلى كل المميزات الفاخرة، مثل الشاشة الأكبر والكاميرات الأفضل.الهاتف الجديد "آيفون إس إي" سيطرح مقابل 429 دولارا، وهو أغلى بمقدار 30 دولارا عن النسخة التي تحمل نفس الاسم الصادرة في عام 2020 والتي بلغت تكلفتها 399 دولارا.لكن النسخة الجديدة تدعم الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس الخلوية، ومزود بزجاج أقوى، ونفس المعالج عالي السرعة الموجود في جهاز "آيفون 13" الذي تبدأ تكلفته من 699 دولار للنموذج الصغيرلا يتمتع إصدار "آيفون إس إي" بشعبية مثل باقي هواتف "آبل" الأخرى، ووفقا لشركة الأبحاث "كونتربوينت ريسيرش"، فإن إصدار عام 2020 من نفس الهاتف يمثل 12% من إجمالي مبيعات جوالات الشركة منذ إطلاقه وحتى الربع الرابع من عام 2021.ومع ذلك، فإن إضافة خاصية "5G" قد تجعله خيارا مقنعا في الأسواق الدولية مثل أوروبا والصين، حيث لم يكن لدى الشركة هاتف مزود بهذه القدرة وفي نفس الوقت منخفض السعر، بما يسمح لها بالمنافسة مع أجهزة "أندرويد" المنخفضة التكلفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"آبل" تطرح هاتفا جديدا من الجيل الخامس بتكلفة مخفضة
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تطلق صانعة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" جوالا جديدا من طراز "آيفون"، يوم الجمعة، والذي سيكون متاحا للجمهور بتكلفة اقتصادية رغم كونه من هواتف الجيل الخامس.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الهاتف الجديد
سيكون مناسبا للأشخاص الذين يرغبون في امتلاك أحد أجهزة "آيفون"، لكن دون الحاجة إلى كل المميزات الفاخرة، مثل الشاشة الأكبر والكاميرات الأفضل.
الهاتف الجديد "آيفون إس إي" سيطرح مقابل 429 دولارا، وهو أغلى بمقدار 30 دولارا عن النسخة التي تحمل نفس الاسم الصادرة في عام 2020 والتي بلغت تكلفتها 399 دولارا.
لكن النسخة الجديدة تدعم الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس الخلوية، ومزود بزجاج أقوى، ونفس المعالج عالي السرعة الموجود في جهاز "آيفون 13" الذي تبدأ تكلفته من 699 دولار للنموذج الصغير
لا يتمتع إصدار "آيفون إس إي" بشعبية مثل باقي هواتف "آبل" الأخرى، ووفقا لشركة الأبحاث "كونتربوينت ريسيرش"، فإن إصدار عام 2020 من نفس الهاتف يمثل 12% من إجمالي مبيعات جوالات الشركة منذ إطلاقه وحتى الربع الرابع من عام 2021.
ومع ذلك، فإن إضافة خاصية "5G" قد تجعله خيارا مقنعا في الأسواق الدولية مثل أوروبا والصين، حيث لم يكن لدى الشركة
هاتف مزود بهذه القدرة وفي نفس الوقت منخفض السعر، بما يسمح لها بالمنافسة مع أجهزة "أندرويد" المنخفضة التكلفة.