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القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:16+0000
2022-03-15T13:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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ووفقا لبيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.وقال إن "الوحدة صدقت على متطلبات مهمتها عن طريق الانتقال إلى مكان بعيد، والتمركز في موقعها الدفاعي في زمن الحرب، ونصب نظام صواريخ بارتيوت وتنفيذ عمليات دفاع جوية وصاروخية في إطار سيناريو قتالي محاكي".وأضاف البيان: "عادة ما يعقد هذا التدريب بشكل روتيني باستخدام بطاريات باتريوت الأمريكية في كوريا الجنوبية، ولكن زيادة كثافة التدريبات تشير إلى الجدية التي تتخذها القوات الأمريكية ضد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة".وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تنددان-بالتجربة-الصاروخية-السابعة-لكوريا-الشمالية-1057446666.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية

13:16 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / Allison Joyce جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Allison Joyce
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كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
ووفقا لبيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
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وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.

ولفت إلى قيام "لواء المدفعية الخامس والثلاثين للدفاع الجوي التابع لقوات الدفاع الجوي الأمريكية مسلحا بصواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة 3(PAC-3) بزيادة كثافة تمرين الاستعداد".

وقال إن "الوحدة صدقت على متطلبات مهمتها عن طريق الانتقال إلى مكان بعيد، والتمركز في موقعها الدفاعي في زمن الحرب، ونصب نظام صواريخ بارتيوت وتنفيذ عمليات دفاع جوية وصاروخية في إطار سيناريو قتالي محاكي".
وأضاف البيان: "عادة ما يعقد هذا التدريب بشكل روتيني باستخدام بطاريات باتريوت الأمريكية في كوريا الجنوبية، ولكن زيادة كثافة التدريبات تشير إلى الجدية التي تتخذها القوات الأمريكية ضد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة".

ولفت إلى ان "القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تظل على مستوى عال من الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك لحماية كوريا الجنوبية ضد أي تهديد أو عدو".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
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