https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الأمريكية-في-سيئول-تكثف-تدريباتها-بسبب-تهديدات-بيونغ-يانغ-الصاروخية-1059928638.html
القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:16+0000
2022-03-15T13:16+0000
2022-03-15T13:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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ووفقا لبيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.وقال إن "الوحدة صدقت على متطلبات مهمتها عن طريق الانتقال إلى مكان بعيد، والتمركز في موقعها الدفاعي في زمن الحرب، ونصب نظام صواريخ بارتيوت وتنفيذ عمليات دفاع جوية وصاروخية في إطار سيناريو قتالي محاكي".وأضاف البيان: "عادة ما يعقد هذا التدريب بشكل روتيني باستخدام بطاريات باتريوت الأمريكية في كوريا الجنوبية، ولكن زيادة كثافة التدريبات تشير إلى الجدية التي تتخذها القوات الأمريكية ضد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة".وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تنددان-بالتجربة-الصاروخية-السابعة-لكوريا-الشمالية-1057446666.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
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كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
ووفقا لبيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب
، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.
ولفت إلى قيام "لواء المدفعية الخامس والثلاثين للدفاع الجوي التابع لقوات الدفاع الجوي الأمريكية مسلحا بصواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة 3(PAC-3) بزيادة كثافة تمرين الاستعداد".
وقال إن "الوحدة صدقت على متطلبات مهمتها عن طريق الانتقال إلى مكان بعيد، والتمركز في موقعها الدفاعي في زمن الحرب، ونصب نظام صواريخ بارتيوت وتنفيذ عمليات دفاع جوية وصاروخية في إطار سيناريو قتالي محاكي".
وأضاف البيان: "عادة ما يعقد هذا التدريب بشكل روتيني باستخدام بطاريات
باتريوت الأمريكية في كوريا الجنوبية، ولكن زيادة كثافة التدريبات تشير إلى الجدية التي تتخذها القوات الأمريكية ضد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة".
ولفت إلى ان "القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تظل على مستوى عال من الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك لحماية كوريا الجنوبية ضد أي تهديد أو عدو".
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".