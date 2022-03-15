https://arabic.sputniknews.com/20220315/النفط-يخسر-25-من-قيمته-منذ-بلوغه-أعلى-مستوياته-في-14-عاما-1059938095.html

النفط يخسر 25% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته في 14 عاما

النفط يخسر 25% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته في 14 عاما

سجل النفط خسائر فادحة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بعوامل مختلفة، بما في ذلك المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ المحتمل في الطلب الصيني، وتوجه أنظار الأسواق... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T15:25+0000

2022-03-15T15:25+0000

2022-03-15T15:25+0000

أسعار النفط اليوم

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كان كل من خام غرب تكساس الوسيط، وهو معيار للنفط الأمريكي، وخام "برنت" القياسي العالمي، دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزا 130 دولارا للبرميل قبل أسبوع.وخلال تعاملات اليوم، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.6% عند 95.26 دولار للبرميل وانخفض خام "برنت" 6.9% إلى 99.54 دولار للبرميل، لتتجاوز خسائرهما 25% منذ بلغا أعلى مستوياتهما في 14 عاما.سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له عند 130.50 دولار للبرميل في 7 مارس/ آذار، في حين تداول خام "برنت" عند مستوى مرتفع بلغ 139.26 دولار للبرميل، وهي أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.قفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية. حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.لكن الدول الأخرى في أوروبا، والتي تعتمد على النفط والغاز الروسيين، لم تتخذ خطوات مماثلة. كما يقول الخبراء إن موارد الطاقة الروسية لا تزال تجد مشترين، بما في ذلك من الهند.أيضا تؤثر تحركات الصين الأخيرة للحد من انتشار "كوفيد 19" على الأسعار. إن الدولة هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لذا فإن أي تباطؤ في الطلب سيؤثر على الأسعار.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/السعودية-تجري-محادثات-مع-الصين-لتسعير-مبيعاتها-النفطية-باليوان-بدلا-من-الدولار-1059935676.html

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أسعار النفط اليوم