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https://arabic.sputniknews.com/20220315/النفط-يخسر-25-من-قيمته-منذ-بلوغه-أعلى-مستوياته-في-14-عاما-1059938095.html
النفط يخسر 25% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته في 14 عاما
النفط يخسر 25% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته في 14 عاما
سجل النفط خسائر فادحة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بعوامل مختلفة، بما في ذلك المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ المحتمل في الطلب الصيني، وتوجه أنظار الأسواق... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:25+0000
2022-03-15T15:25+0000
أسعار النفط اليوم
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كان كل من خام غرب تكساس الوسيط، وهو معيار للنفط الأمريكي، وخام "برنت" القياسي العالمي، دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزا 130 دولارا للبرميل قبل أسبوع.وخلال تعاملات اليوم، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.6% عند 95.26 دولار للبرميل وانخفض خام "برنت" 6.9% إلى 99.54 دولار للبرميل، لتتجاوز خسائرهما 25% منذ بلغا أعلى مستوياتهما في 14 عاما.سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له عند 130.50 دولار للبرميل في 7 مارس/ آذار، في حين تداول خام "برنت" عند مستوى مرتفع بلغ 139.26 دولار للبرميل، وهي أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.قفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية. حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.لكن الدول الأخرى في أوروبا، والتي تعتمد على النفط والغاز الروسيين، لم تتخذ خطوات مماثلة. كما يقول الخبراء إن موارد الطاقة الروسية لا تزال تجد مشترين، بما في ذلك من الهند.أيضا تؤثر تحركات الصين الأخيرة للحد من انتشار "كوفيد 19" على الأسعار. إن الدولة هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لذا فإن أي تباطؤ في الطلب سيؤثر على الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/السعودية-تجري-محادثات-مع-الصين-لتسعير-مبيعاتها-النفطية-باليوان-بدلا-من-الدولار-1059935676.html
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أسعار النفط اليوم

النفط يخسر 25% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته في 14 عاما

15:25 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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سجل النفط خسائر فادحة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بعوامل مختلفة، بما في ذلك المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ المحتمل في الطلب الصيني، وتوجه أنظار الأسواق إلى رفع الفائدة المتوقع في أمريكا، الأربعاء.
كان كل من خام غرب تكساس الوسيط، وهو معيار للنفط الأمريكي، وخام "برنت" القياسي العالمي، دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزا 130 دولارا للبرميل قبل أسبوع.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.6% عند 95.26 دولار للبرميل وانخفض خام "برنت" 6.9% إلى 99.54 دولار للبرميل، لتتجاوز خسائرهما 25% منذ بلغا أعلى مستوياتهما في 14 عاما.
العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
صحيفة: السعودية تجري محادثات مع الصين لتسعير مبيعاتها النفطية باليوان بدلا من الدولار
14:53 GMT
سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له عند 130.50 دولار للبرميل في 7 مارس/ آذار، في حين تداول خام "برنت" عند مستوى مرتفع بلغ 139.26 دولار للبرميل، وهي أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.
قفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية. حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.
لكن الدول الأخرى في أوروبا، والتي تعتمد على النفط والغاز الروسيين، لم تتخذ خطوات مماثلة. كما يقول الخبراء إن موارد الطاقة الروسية لا تزال تجد مشترين، بما في ذلك من الهند.
أيضا تؤثر تحركات الصين الأخيرة للحد من انتشار "كوفيد 19" على الأسعار. إن الدولة هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لذا فإن أي تباطؤ في الطلب سيؤثر على الأسعار.
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