https://arabic.sputniknews.com/20220315/كلوب-محمد-صلاح-جاهز-لمباراة-أرسنال-ضد-ليفربول-1059939842.html
كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول
كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول
قال المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب إن نجم الريدز محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول، التي من المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:09+0000
2022-03-15T16:09+0000
2022-03-15T16:09+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058151981_0:42:2844:1642_1920x0_80_0_0_84b8bc502b2d5b070e7b05b41e7cb45b.jpg
جاء ذلك في تصريحات للألماني يورغن كلوب، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة أرسنال ضد ليفربول، قال فيها إن الفريق الطبي أخبره أن صلاح جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه.ولفت كلوب إلى أن إصابة صلاح لم تكن خطيرة، مشيرا إلى أن هذا من حسن حظ الفريق لأن النجم المصري لاعب قوي.يذكر أن صلاح نشر صورة من داخل غرفة الملابس لنادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، بعدما غاب أمس الاثنين عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة.وظهر صلاح مبتسما في الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على "إنستغرام". وتابع: ”تطلب محمد صلاح علاجًا طبيًا في الدقيقة 63 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس ثم تم استبداله بديوجو جوتا”.وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء، الذي أقيم على ملعب "فالمر"، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/محمد-صلاح-يغيب-عن-تدريبات-ليفربول-وشكوك-حول-لحاقه-بقمة-أرسنال-1059907976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058151981_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_7b78dcd401c4167ee352148d4cee0962.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول
تابعنا عبر
قال المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب إن نجم الريدز محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول، التي من المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك في تصريحات للألماني يورغن كلوب، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة أرسنال ضد ليفربول، قال فيها إن الفريق الطبي أخبره أن صلاح جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه.
ولفت كلوب إلى أن إصابة صلاح لم تكن خطيرة، مشيرا إلى أن هذا من حسن حظ الفريق لأن النجم المصري
لاعب قوي.
يذكر أن صلاح نشر صورة من داخل غرفة الملابس لنادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، بعدما غاب أمس الاثنين عن تدريبات الفريق
بسبب الإصابة.
وظهر صلاح مبتسما في الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على "إنستغرام". وتابع: ”تطلب محمد صلاح علاجًا طبيًا في الدقيقة 63 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس ثم تم استبداله بديوجو جوتا”.
وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة
فريقه أمام برايتون في اللقاء، الذي أقيم على ملعب "فالمر"، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.