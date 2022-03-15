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https://arabic.sputniknews.com/20220315/كلوب-محمد-صلاح-جاهز-لمباراة-أرسنال-ضد-ليفربول-1059939842.html
كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول
كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول
قال المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب إن نجم الريدز محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول، التي من المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:09+0000
2022-03-15T16:09+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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جاء ذلك في تصريحات للألماني يورغن كلوب، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة أرسنال ضد ليفربول، قال فيها إن الفريق الطبي أخبره أن صلاح جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه.ولفت كلوب إلى أن إصابة صلاح لم تكن خطيرة، مشيرا إلى أن هذا من حسن حظ الفريق لأن النجم المصري لاعب قوي.يذكر أن صلاح نشر صورة من داخل غرفة الملابس لنادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، بعدما غاب أمس الاثنين عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة.وظهر صلاح مبتسما في الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على "إنستغرام". وتابع: ”تطلب محمد صلاح علاجًا طبيًا في الدقيقة 63 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس ثم تم استبداله بديوجو جوتا”.وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء، الذي أقيم على ملعب "فالمر"، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/محمد-صلاح-يغيب-عن-تدريبات-ليفربول-وشكوك-حول-لحاقه-بقمة-أرسنال-1059907976.html
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أخبار الدوري الإنجليزي

كلوب: محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول

16:09 GMT 15.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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قال المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب إن نجم الريدز محمد صلاح جاهز لمباراة أرسنال ضد ليفربول، التي من المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك في تصريحات للألماني يورغن كلوب، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة أرسنال ضد ليفربول، قال فيها إن الفريق الطبي أخبره أن صلاح جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه.
ولفت كلوب إلى أن إصابة صلاح لم تكن خطيرة، مشيرا إلى أن هذا من حسن حظ الفريق لأن النجم المصري لاعب قوي.
يذكر أن صلاح نشر صورة من داخل غرفة الملابس لنادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، بعدما غاب أمس الاثنين عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة.
لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول وشكوك حول لحاقه بقمة أرسنال
أمس, 20:46 GMT
وظهر صلاح مبتسما في الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على "إنستغرام". وتابع: ”تطلب محمد صلاح علاجًا طبيًا في الدقيقة 63 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس ثم تم استبداله بديوجو جوتا”.
وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء، الذي أقيم على ملعب "فالمر"، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
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