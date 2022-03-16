https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-متفق-حول-رفض-إرسال-قوات-قتالية-إلى-أوكرانيا-منعا-للتصعيد-وتوسع-الحرب-1059990168.html

الناتو متفق حول رفض إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا منعا للتصعيد وتوسع الحرب

الناتو متفق حول رفض إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا منعا للتصعيد وتوسع الحرب

جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع نطاق الحرب إلى خارج... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T16:07+0000

2022-03-16T16:07+0000

2022-03-16T16:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

الناتو

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

أخبار أوكرانيا

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أمستردام - سبوتنيك. وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الحلف، "الناتو متوحد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة وإنسانيا، ومتفق في عدم نشر قوات قتالية أو طائرات داخل أوكرانيا، والحلف لا يعتزم تصعيد الوضع وتوسيع الحرب إلى خارج أوكرانيا".وجدد التزام الحلف الدفاع عن أعضائه ضد أي هجوم، مضيفا، إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-الناتو-لن-يكون-طرفا-في-الصراع-العسكري-في-أوكرانيا-1059439403.html

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العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا