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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تغطية-مباشرة-الأسبوع-الثالث-على-انطلاق-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059955035.html
تغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T06:08+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:08 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 16.03.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:59 GMT 16.03.2022
الخارجية الروسية: ون مع تركيا بشأن سوريا قائم كالمعتاد ولا تغييرات بسبب أحداث أوكرانيا
أعلن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن التعاون مع تركيا بشأن سوريا مستمر كالمعتاد ، ولا توجد تغييرات على خلفية الأحداث الأوكرانية.
وقال المسؤول: "التعاون مع الجانب التركي على المسار السوري عبر قنوات مختلفة يسير كالمعتاد. ولا نلاحظ أي تغيرات بسبب عوامل خارجية مثل الأحداث الأوكرانية
06:22 GMT 16.03.2022
الخارجية الروسية: موسكو تقيم استعداد تركيا للبحث عن حل للأزمة الأوكرانية وتقدر موقف أنقرة المتوازن
06:17 GMT 16.03.2022
الخارجية الروسية: العملية العسكرية ستحقق أهدافها في أوكرانيا وسيتعين على أوروبا دفع الثمن
06:17 GMT 16.03.2022
القوات الأوكرانية في دونباس تسير إلى مصيرها المحتوم
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا وقد حققت نتائج رائعة.
وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد فرضت سيطرتها على 30 في المئة من الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها لتدمير المنشآت العسكرية ونزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في باقي الأراضي الأوكرانية.
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