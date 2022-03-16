تغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:59 GMT 16.03.2022
الخارجية الروسية: ون مع تركيا بشأن سوريا قائم كالمعتاد ولا تغييرات بسبب أحداث أوكرانيا
أعلن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن التعاون مع تركيا بشأن سوريا مستمر كالمعتاد ، ولا توجد تغييرات على خلفية الأحداث الأوكرانية.
وقال المسؤول: "التعاون مع الجانب التركي على المسار السوري عبر قنوات مختلفة يسير كالمعتاد. ولا نلاحظ أي تغيرات بسبب عوامل خارجية مثل الأحداث الأوكرانية
وقال المسؤول: "التعاون مع الجانب التركي على المسار السوري عبر قنوات مختلفة يسير كالمعتاد. ولا نلاحظ أي تغيرات بسبب عوامل خارجية مثل الأحداث الأوكرانية
06:22 GMT 16.03.2022
06:17 GMT 16.03.2022
06:17 GMT 16.03.2022
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا وقد حققت نتائج رائعة.
وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد فرضت سيطرتها على 30 في المئة من الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها لتدمير المنشآت العسكرية ونزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في باقي الأراضي الأوكرانية.
وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد فرضت سيطرتها على 30 في المئة من الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها لتدمير المنشآت العسكرية ونزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في باقي الأراضي الأوكرانية.